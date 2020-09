Pobierz progra​m

LastPass to usługa internetowa, która daje użytkownikom dostęp do osobistej, specjalnej zabezpieczonej internetowej bazy haseł, notatek oraz tożsamości internetowych. Integruje się ona z popularnymi przeglądarkami internetowymi pozwalając na wykorzystanie LastPass zamiast oryginalnego managera haseł.

Instalator aplikacji wykrywa zainstalowane na komputerze przeglądarki i proponuje instalacje dodatków do nich. Zapewnia wsparcie dla Internet Explorera, Firefoksa, Chrome, Opery a także Safari, zarówno na systemie Windows jak i Mac a także różnych dystrybucjach Linuksa. Po utworzeniu konta lub zalogowaniu się do już istniejącego, LastPass przejmuje rolę managera haseł – dane użytkownika są gromadzone w internetowej bazie producenta w formie zaszyfrowanej hasłem głównym. Jego utrata wiąże się z utratą danych zapisanych w bazie, nawet po potwierdzeniu właściciela konta przy pomocy adresu email. Manager oprócz automatycznego zapisywania danych, a później wypełniania formularzy, oferuje szereg przydatnych opcji. Użytkownik może grupować dane, przeglądać je, edytować. Możliwe jest również zapisywanie bezpiecznych notatek, zarówno tekstowych, jak i specyficznych np. dane karty kredytowej, dane do poczty email, informacje z paszportu, klucze SSH itp. LastPass oferuje także tworzenie profili automatycznego wypełniania formularzy, oraz gotowych tożsamości do użytku w internecie.

Aplikacja wspiera uwierzytelnienie dwuskładnikowe np. przy pomocy aplikacji Google Authenticator lub tokenów YubiKey. Z poziomu dodatku użytkownik może przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, która wskaże mu słabe lub zduplikowane hasła, a także oceni ich siłę. Największą jej zaletą jest fakt, że działa jako dodatek do przeglądarki internetowej przez co jest uniwersalna i dostępna na niemal każdej platformie. Aplikacja w wersji podstawowej jest bezpłatna. Rozszerzona wersja Premium dostępna na okres testowy 14 dni pozwala na użycie LastPass na urządzeniach mobilnych takich jak Android, Windows Phone, iOS, czy Symbian, posiada także rozszerzone, priorytetowe wsparcie pomocy technicznej w wypadku problemów.