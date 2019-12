Pobierz progr​am

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

LaunchBar Commander to poręczny gadżet pozwalający na dodanie do pulpitu (aczkolwiek z możliwością włączenia opcji "zawsze na wierzchu") specjalnego widżetu, zawierającego w zasadzie dowolnie skonfigurowany zestaw aplikacji.

Liczba dokowalnych widżetów jest praktycznie nieograniczona i można je dowolnie rozmieszczać na ekranie - albo użyć funkcji dokowania, aby przylegały do brzegów ekranu, na sposób podobny do menu start. Pomimo swojej prostej aparycji, do każdego z paneli możemy "włożyć" w zasadzie dowolny zestaw programów, skrótów, czy też instrukcji, uzyskując w ten sposób szybszy do nich dostęp.

Liczba opcji dostępnych w LaunchBar Commander może onieśmielać, ale z pewnością głębię możliwości docenią osoby zaawansowane w technikach komputerowych i muszących często sięgać po określony zestaw aplikacji oraz narzędzi. Program ten dodatkowo obsługuje wtyczki, posiada opcje importu i eksportu ustawień, aczkolwiek brakuje mu obsługi skórek do zmiany kolorystyki i wyglądu widżetów.

Uwaga!