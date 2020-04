08.11.2011 13:44 • Recenzja do wersji 0.9.30.2

Środowisko Lazarus to bardzo ciekawa alternatywa dla Delphi obsługująca język Delphi (dawniej nazywany Object Pascal).



Dużą zaletą środowiska jest jego wieloplatformowość dzięki czemu można łatwo stworzyć wersje programu przeznaczone na różne platformy systemowe.

Interfejs jest prosty, wzorowany na Delphi dzięki czemu programiści znający to środowisko bez większych problemów zorientują się również w tym IDE a osoby które nie miały wcześniej styczności z tymi środowiskami także powinny sobie z nim poradzić.



Niestety ogromną wadą jest rozmiar generowanego pliku wykonywalnego.

Najprostszy program zawierający jedynie pustą formatkę i nie mający żadnych funkcji skompilowany w Lazarusie przy standardowych ustawieniach liczy sobie 10MB podczas gdy identyczny program skompilowany w Delphi przy jego standardowych ustawieniach zajmuje tylko 0,3MB (dokładniej 359KB).

Po ręcznej zmianie ustawień kompilacji w Lazarusie tak by symbole debugera były umieszczane w osobnym pliku rozmiar pliku wykonywalnego zmniejsza się do 1,2MB jednak nadal jest to relatywnie dużo w porównaniu z Delphi.



Lazarus jest jak (twierdzi producent) kompatybilny z Delphi i umożliwia import projektów Delphi.

Niestety w praktyce nie udało mi się dokonać skutecznego importu najprostszego projektu ponieważ Lazarus nie radził sobie z typowymi podstawowymi komponentami Delphi twierdząc że nie ma w nim dla nich odpowiedników mimo iż w rzeczywistości są w nim odpowiedniki tych komponentów.

Jest to poważna wada ponieważ autorzy programów którzy dotąd tworzyli je w Delphi przy próbie przesiadki na Lazarusa na przywitanie stają przed koniecznością ręcznego przepisania znacznej części kodu, nie stanowi to natomiast problemu w przypadku gdy aplikacja będzie tworzona od zera.



Podsumowując środowisko Lazarus jest dobre dla programistów którzy zamierzają tworzyć w nim swoje aplikacje od zera który nie przeszkadza nie najmniejszy rozmiar pliku natomiast jeśli ktoś chciałby przenieść swój projekt z Delphi na Lazarusa prawdopodobnie będzie musiał w znacznej mierze przerobić projekt ręcznie, w przypadku gdy przenoszony projekt jest nieduży warto rozważyć ręczne przenoszenie kodu lub napisanie go zupełnie od nowa zamiast korzystać z funkcji importowania.