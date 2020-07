17.07.2015 11:20 • Recenzja do wersji 5.11

Ta gra w 2011 r zdobyła nagrodę dla najlepszej darmowej gry sieciowej co skłoniło mnie do jej instalacji .Muszę przyznać że z początku rozgrywka wydawała mi się nudna i ograniczona lecz z czasem gdy kończyłem kolejne wymagające starcia granie w LOLA zaczęło przynosić frajdę. Grając w tą grę należy być nastawionym na pracę zespołową i strategiczne myślenie które w efekcie prowadzi do zwycięstwa i które przeliczane jest na walutę za którą można dokupić kolejnie grywalne postacie z nowymi oryginalnymi umiejętnościami. Postępy w grze wiążą się także z zdobywaniem kolejnego poziomu za co rozwijamy ogólne drzewko postaci z którego talenty należy dostosować do faktu czy np. gramy wojownikiem czy magiem ;] oraz co pozwala nam też odblokować drzewko runiczne w które montujemy zakupione runy wspomagające naszą postać w walce. Dużym minusem natomiast są sami gracze którzy często potrafią być dziecinnie nie mili i swoją frustrację z powodu swych nieudolności przelewają na innych co strasznie irytuje podczas rozgrywki. Ogólnie polecam zapoznać się z tym tytułem chociaż jestem bardziej fanem sieciowych strzelanin i rpg .