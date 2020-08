Pobierz program

League of Legends PBE to amerykańska przestrzeń testowa do sprawdzania wersji jeszcze przed jej oficjalną premierę na serwerze LoL’a.

PBE (Public Beta Environment) to testowy serwer zlokalizowany w Ameryce Północnej, służący do sprawdzenia oficjalnych modyfikacji, jeszcze przed ich oficjalnym wprowadzeniem na ogólnoświatowy serwer LoL. Jest to miejsce do wykrywania i zgłaszania błędów, eksperymentalnych zmian dla klienta, bohaterów, systemu powiadamiania, mechaniki gry i tym podobnych.

By dołączyć do grona PBE należy udać się na ich oficjalną stronę i zalogować danymi z normalnego klienta gry. System zweryfikuje jakość konta i sprawdzi poziom honoru gracza (musi być III poziom). Po zaakceptowaniu, otrzymujemy nowy nick i hasło i pobieramy dodatkowego klienta.

Zawartość PBE drastycznie różni się od domyślnego klienta, gdyż wiele elementów gry jest zablokowanych. Z racji działania tylko jednego serwera testowego, mogą następować opóźnienia. Jednak by ułatwić testowanie jeszcze nie wprowadzonej zawartości, każdy z graczy otrzymuje aż 3000 RP dziennie za każdorazowe rozegranie meczu!