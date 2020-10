07.01.2018 19:41 • Recenzja do wersji 1.9.6.1

Mój laptop ma czytnik Blu-Ray, a producent dołączył do systemu preinstalowany odtwarzacz PowerDVD. Po latach jednak system musiałem gruntownie odświeżyć, co wiązało się z utratą licencji na PowerDVD (skądinąd najlepszy odtwarzacz DVD/BR z jakim miałem styczność). Przez ten czas odcięty byłem od moich filmów, a najbardziej bolała mnie rozłąka z moim ulubionym "Żądłem".



Przypadkowo przed kilkoma dniami natknąłem się na ten program. Zainstalowałem Leawo Blu-ray Player bez większych nadziei, nie wierząc zbytnio, że darmowy program upora się z filmem. Ku mojemu zdziwieniu - zobaczyłem ekran powitalny. Serce zaczęło bić mi mocniej. Niestety, menu nie można obsługiwać myszką, a nigdzie nie mogłem znaleźć w Leawo Blu-ray Player wirtualnego pilota (nie ma czy jestem ślepym gamoniem?). Szybko udało ominąć mi się tę niedogodność poprzez wybór właściwego pliku z listy odtwarzania.



I to jest największy minus tego programu - nie jest tak łatwy i intuicyjny w obsłudze jak znany mi PowerDVD. Brak pilota może wielu zniechęcić do Leawo już na początku. Inną wadą może być dla wielu niskiej jakości spolszczenie programu. Ale jednocześnie Leawo Player ma zaletę, która unieważnia wyżej wymienione wady - program jest darmowy. Jakość obrazu jest bez zarzutu (nie mogę na własnej skórze potwierdzić raportowanej tutaj w komentarzach pikselozy), co jest dla mnie - i dla wszystkich chyba - ważne, bardzo ważne.