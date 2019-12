Pobierz progr​am

Lector to minimalistyczna przeglądarka dokumentów zapisanych w formacie PDF. Można ją pobrać zupełnie za darmo.

Bezpłatna alternatywa dla Acrobat Readera

Po uruchomieniu narzędzia wystarczy skorzystać z menu kontekstowego lub użyć techniki „przeciągnij i upuść”, by móc zapoznać się z zawartością wybranego dokumentu PDF. Lector pozwala na wyświetlanie całych stron (również w trybie pełnoekranowym), a w razie potrzeby możemy użyć drzewka rozdziałów widocznego po lewej stronie ekranu, by szybciej „przeskoczyć” do interesujących nas tematów.

Lector oferuje możliwość szybkiego lokalizowania fragmentów tekstu za pomocą wbudowanej wyszukiwarki. W razie potrzeby możemy także powiększyć obraz, by móc przeczytać tekst zapisany małą czcionką lub dokładnie obejrzeć grafikę umieszczoną w danym pliku.

Warto dodać, że dzięki obsłudze kart możliwe jest jednoczesne otwarcie kilku dokumentów PDF i swobodne przełączanie się między nimi zaledwie jednym kliknięciem.

Najważniejsze cechy: