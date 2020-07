Pobierz​ program

Lego Racers to pierwsza odsłona gry wyścigowej dla najmłodszych, której akcja osadzona jest w świecie popularnych klocków Lego. Za tytuł odpowiada firma High Voltage Software, która udostępniła opisywany tytuł w wersji na PC w 1998 roku.

Zbuduj z Lego własny bolid

Gra Lego Racers stworzona została z myślą o młodszych użytkownikach komputerów i to właśnie wśród nich cieszyła się największym uznaniem. Tytuł, jak nie trudno się domyśleć, umożliwia ściganie się pojazdami z klocków Lego po zamkniętym torze. Jeśli chodzi o możliwe do wykorzystania w wyścigu rajdówki to gracz posiada możliwość skorzystania z gotowych, standardowych pojazdów, jak również zbudowanie własnego bolidu od podstaw.

Tory, itemy i zabawa we dwoje

Wyścigi odbywają się na torach, na których musimy wykonać jak najszybciej zadaną ilość okrążeń. Rywalizować z nami będzie pięciu sterowanych przez komputer przeciwników. Możliwe jest również ściganie się ze znajomymi na podzielonym ekranie. Co istotne, na torach natknąć się możemy na kolorowe klocki, które albo ułatwią nam zwycięstwo lub utrudnią przejazd przeciwnikom. Gra charakteryzuje się sporą grywalnością i potrafi zapewnić świetną zabawę na wiele godzin.

