Lekarz online haloDoctor.pl

Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

haloDoctor.pl to kompleksowe rozwiązanie telemedyczne dla pacjentów i lekarzy. Oprogramowanie telemedyczne - czat, wideo i eRecepty. Szybka porada lekarska, dostęp do kilkuset lekarzy i specjalistów ponad 40 specjalizacji oraz opieka medyczna w systemie 24/7 to zalety sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl. Uzyskaj dostęp do bezpiecznej i rzetelnej opieki medycznej wraz z całodobowym telemonitoringiem zdrowia.

Jak uzyskać poradę lekarską o każdej porze dnia i nocy

W najbliższych latach dostęp do lekarzy, zwłaszcza specjalistów, będzie znacząco utrudniony. Zarówno ze względu na epidemię koronawirusa, jak i późniejszą konieczność cięcia środków w ramach oszczędności finansowych. Również sami lekarze ze względu na ryzyko zakażenia siebie lub pacjentów wirusem COVID-19 coraz mniej chętnie skłaniają się do tradycyjnych porad w przychodniach medycznych. Jest jednak jeden skuteczny sposób na uzyskanie szybkiej porady lekarskiej. Tym rozwiązaniem są konsultacje lekarskie online. [url: https://www.medfile.pl/konsultacje-online] W sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl uzyskasz poradę zarówno od lekarza pierwszego kontaktu, jak i lekarzy specjalistów z ponad 40 specjalizacji. Co ważne, dostęp do nich uzyskasz natychmiast lub w dogodnym dla Ciebie terminie. Wśród lekarzy dostępnych w systemie 24/7 znajdziesz m.in. kardiologów, neurologów, onkologów, pulmonologów, pediatrów, psychiatrów, czy fizjoterapeutów. Korzystając z porad lekarza online nie musisz już czekać w kolejce, udawać się do przychodni, poszukiwać odpowiedniego specjalisty, czy wielokrotnie prosić o przedłużenie recepty, jeśli jesteś osobą chora przewlekle. Rejestracja do lekarza jest bardzo intuicyjna i pozwala zarezerwować eWizytę w kilka minut, co czyni to rozwiązaniem oferującym największe możliwości w najkrótszym czasie!

Jedyny sposób na szybką eWizytę u lekarza specjalisty bez czekania w kolejce

Żeby umówić konsultację lekarską online, wystarczą trzy proste kroki. Wybierz poszukiwaną specjalizację lekarską na haloDoctor.pl, następnie wskaż dogodny termin eWizyty. Za konsultację online zapłacisz za pomocą szybkich płatności elektronicznych. Po opłaceniu usługi otrzymasz potwierdzenie na Twój adres e-mail. W wyznaczonym przez Ciebie terminie skorzystaj z teleporady. W haloDoctor.pl możesz odbyć konsultację online za pomocą:

Wideo rozmowy

Telekonsultacji

Chatu z lekarzem

Teleporada to pełnoprawne świadczenie medyczne, podczas którego uzyskasz nie tylko poradę odnośnie swojego obecnego samopoczucia. Podczas porady z lekarzem online możesz przesłać mu swoją dokumentację medyczną choroby, uzyskać eZwolnienie lub eReceptę, a nawet odbyć telerehabilitację czy sesję z psychoterapeutą. Sieć poradni telemedycznych haloDoctor.pl to więc największa sieć usług medycznych dostępna w Polsce za pomocą kilku kliknięć myszką.

eRecepta nawet w 15 minut

Konsultacja lekarska online to także najszybsza i najłatwiejsza opcja uzyskania eRecepty. W odróżnieniu od tradycyjnej recepty, eRecepta może być wystawiona nawet na rok, a leki kupisz w kilku aptekach bez konieczności proszenia lekarza o odpis recepty. Można ją otrzymać w preferowanej przez pacjenta formie: za pomocą wiadomości SMS, wiadomości e-mail z załącznikiem lub na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Ponadto korzystając z haloDoctor.pl nie musisz zakładać konta IKP, aby otrzymać eReceptę. Korzystanie z eRecept przyniesie Ci wiele korzyści:

Każdy lek możesz kupić w inne aptece – w odróżnieniu od tradycyjnej recepty nie musisz prosić o jej odpis, żeby zakupić niezbędne leki w kilku aptekach.

Zaoszczędzisz czas – nie musisz już udawać się do przychodni i czekać na wizytę, aby otrzymać receptę na niezbędne leki. W haloDoctor.pl możesz ją otrzymać nawet w 15 minut!

Nie zniszczysz jej ani nie zgubisz – nawet jeśli zgubisz swoją receptę, to zawsze będzie ona dostępna na Twoim koncie IKP.

Korzystna dla osób chorych przewlekle – dzięki możliwości przesłania dokumentacji medycznej podczas teleporady, lekarz może przepisać leki niewchodzące w reakcje z obecnie zażywanymi.

Sprawdzisz dawkowanie leku – za pomocą konta IKP sprawdzisz sposób dawkowania leku. Ponadto, dzięki możliwości przypomnień o zażyciu leków w haloDoctor.pl już nigdy o nich nie zapomnisz!

Otrzymanie L4 nigdy nie było równie proste

Jeżeli lekarz zdecyduje, że ze względu na Twój stan zdrowia niezbędny będzie odpoczynek w domu, podczas teleporady otrzymasz również [url: https://www.medfile.pl/konsultacje-online/l4-zwolnienie-lekarskie]eZwolnienie (L-4)[/url]. Wystarczy, że podczas konsultacji online podasz swój numer pesel, a pozostałe dane – adres pacjenta czy NIP pracodawcy zostaną automatycznie pobrane z systemu, dzięki czemu nie musisz również osobiście dostarczyć eZwolnienia do pracodawcy. Otrzyma on je niezwłocznie po zakończeniu Twojej porady. Dodatkowo, jeżeli zajdzie taka konieczność, lekarz zaleci Ci udanie się na konsultacje z lekarzem innej specjalizacji, przeprowadzi dodatkowe badania, lub wystawi eReceptę. Wystawienie eZwolnienia zajmuje podczas teleporady mniej czasu niż wypełnienie tradycyjnego papierowego dokumentu. Korzystając z sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl nie musisz także posiadać konta IKP, żeby otrzymać eZwolnienie od lekarza. Pamiętaj jednak, że to lekarz podczas indywidualnej konsultacji z każdym pacjentem, decyduje czy wymagane jest wystawienie eZwolnienia.

Całodobowy system telemonitoringu Twojego zdrowia

Jeśli chorujesz na serce, masz cukrzycę lub inne choroby wymagające bieżącej kontroli to haloDoctor.pl jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz u nas możliwość wypożyczenia urządzeń telemedycznych do samodzielnego badania w domu wraz z całodobowym monitoringiem i opieką medyczną. W haloDoctor.pl udostępniamy urządzenia do telemonitoringu serca, cukrzycy, czy wykrywania nieprawidłowości w układzie oddechowym. Oferowany system telemonitoringu to możliwość wykonania przez pacjenta w domu m.in.:

Badania EKG

Badania glikemii (poziomu cukru)

Badania płuc

Badania bezprzewodowym stetoskopem

Badanie w domu pacjenta za pomocą urządzenia telemedycznego umożliwia:

Szybką pomoc medyczną w nagłych wypadkach.

Konsultację ze specjalistą w systemie 24/7.

Dostęp do archiwum wyników.

Automatyczną realizację badania – wystarczy tylko włączyć!

Monitoring stanu zdrowia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu!

Indywidualny plan opieki.

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich

Jest wiele powodów, dla których porada u lekarza online jest lepszym rozwiązaniem niż tradycyjna wizyta w przychodni zdrowia. Po pierwsze bezpieczeństwo – dzięki ograniczeniu bezpośredniego kontaktu niwelujesz możliwość zarażenia się koronawirusem. Po drugie czas – tylko w sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl uzyskasz szybki dostęp do lekarzy ponad 40 specjalizacji, w tym również tych dziedzin (jak np. endokrynolog), do których dostęp w placówce stacjonarnej to nawet rok oczekiwania. Konsultacje lekarskie online to doskonałe rozwiązanie w szczególności dla:

Mieszkańców małych miejscowości, w których dostęp do lekarzy specjalistów jest znacząco utrudniony.

Seniorów, którzy w szczególności powinni unikać wychodzenia z domu w obecnych czasach.

Kobiet w ciąży, które chcą zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.

Chorych na choroby przewlekłe, ponieważ mogą uzyskać całoroczną eReceptę, których przepisane leki nie będą wchodziły w interakcje z obecnie zażywanymi.

Pacjentów wymagających porady lekarza specjalisty, ponieważ uzyskają pomoc kardiologów, onkologów oraz lekarzy 40 innych specjalizacji dostępnych od ręki w systemie 24/7!

Lekarz online – to bezpieczny i szybki sposób na uzyskanie porady medycznej. Halodoctor – kompleksowe rozwiązanie telemedyczne dla placówek medycznych.

Poradnie medyczne korzystając z oprogramowania telemedycznego haloDoctor.pl zyskują dostęp do:

Podłączenia do systemu eZdrowie (P1)

Fakultatywny dostęp do programu dla gabinetów lekarskich Medfile

Automatyzację eRecept i eZwolnień / eZLA

Interaktywny kalendarz wizyt i system rezerwacji

Elektroniczną obsługę kartotek pacjentów

Wideo/czat z pacjentem

System do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Sieć poradni telemedycznych umożliwia lekarzom i specjalistom udzielania porad telemedycznych online z dowolnego miejsca na ziemi. Aktywacja halodoctor.pl wymaga posiadania tylko komputera z dostępem do Internetu i telefonu.