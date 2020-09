Lenovo ThinkPad T14 – sam zbuduj swojego ThinkPada

Udostępnij:

Serii ThinkPad nikomu nie trzeba przedstawiać – od lat urządzenia te stanowią synonim najbardziej zaawansowanych laptopów dla profesjonalistów. Nie inaczej jest w przypadku modelu ThinkPad T14, który nie tylko dostarcza wszystko, co najlepsze do zaoferowania ma marka, ale także przynosi świeże pomysły i innowacje. Jednak tym, co w przypadku T14 jest szczególnie zachęcające, to mnogość konfiguracji, dzięki którym każdy może zbudować takiego ThinkPada, jaki będzie odpowiadał jego indywidualnym potrzebom.

Zanim jednak przejdziemy do omawiania dostępnych komponentów, skupmy się na cechach wspólnych. Już na pierwszy rzut oka widać, że o rewolucji we wzornictwie nie ma mowy – cały czas mamy do czynienia z silnymi nawiązaniami do kultowej już tradycji zapoczątkowanej jeszcze przez projektantów IBM-u. Niemniej ThinkPad T14 w niczym nie przypomina protoplastów pod względem gabarytów – urządzenie jest niezwykle smukłe i lekkie. Przy 14-calowym ekranie wymiary obudowy to 17,9 mm × 329 mm × 227 mm, a waga startuje od 1,46 kg.

Swoboda w personalizacji

Nie będzie przesady w twierdzeniu, że całą resztę specyfikacji nowego ThinkPada T14 można dostosować do własnych, indywidualnych potrzeb oraz budżetu. Widać to już na przykładzie liczby dostępnych matryc – jest ich aż pięć. Wybierać możemy pomiędzy matrycami TN, IPS (także niskonapięciowym), zdecydować, czy ekran ma być dotykowy, a nawet czy ma obsługiwać technologię PrivacyGuard, dzięki której matryca jest czytelna tylko dla osoby siedzącej naprzeciw niej. Rozdzielczość to standardowe 1920 × 1080, zaś jasność rozciąga się od 220 do nawet 500 cd/m2.

W przypadku omawianego wariantu producent zdecydował się na zastosowanie układów AMD, co – biorąc pod uwagę świetną formę, w jakiej znajdują się dziś czerwoni – nie powinno nikogo dziwić. Wachlarz możliwości w kwestii doboru procesora jest spory, zaś najbardziej zaawansowanym procesorem, na jaki można się zdecydować jest Ryzen 7 Pro 3. generacji z grafiką Radeon Vega. Oczywiście użytkownicy, którzy częściej będą korzystać z urządzenia jako z biznesowego ultrabooka niż mobilnej stacji roboczej mogą zdecydować się na Ryzena 5 Pro lub nawet Ryzena 3 Pro.

Oczywiście dostosować można także wielkość pamięci – zarówno masowej, jak i operacyjnej. Najbardziej zaawansowana dostępna konfiguracja T14 to zestawienie 1 TBB PCIe SSD z 32 GB RAM-u DDR4x. Wybrać można także pomiędzy dwoma rodzajami baterii – według testów MobileMark mogą one pozwolić nawet na na 15 godzin pracy na jednym ładowaniu (MM14), zaś użytkownicy, dla których ten aspekt nie jest tak ważny mogą zdecydować się na ogniwo zapewniające ponad 10 godzin pracy i zaoszczędzić w ten sposób pieniądze.

Skonfigurować na własne potrzeby można nawet dostępność modułów związanych z łącznością – nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować się na zakup komputera z obsługą LTE-A (Cat 9, a zatem oferującej 450 MB/s przy pobieraniu i 50 Mb/s przy wysyłaniu). W standardzie we wszystkich modelach otrzymamy natomiast kompatybilność z 802.11 AX (lub, jak kto woli, Wi-Fi 6), obsługę Bluetooth 5.0, a na administratorów i przewodowych konserwatystów, jak przystało na ThinkPada, czeka pełnowymiarowe gniazdo RJ-45.

Gwarantowane bezpieczeństwo

Nowy ThinkPad T14 to laptop adresowany przede wszystkim do profesjonalistów, dla których będzie on stanowił podstawowe, wręcz nieodłączne narzędzie pracy. Dlatego producent musiał zadbać o to, aby dostęp do danych przechowywanych w pamięci (ale też wyświetlanych na ekranie treści) został odpowiednio zabezpieczony. Wspomnieliśmy już o dostępności matrycy PrivacyGurad, która na żądanie, po naciśnięciu klawisza, ogranicza kąty widzenia, ale to dopiero początek.

ThinkPad T14 dysponuje między innymi biometrycznym zabezpieczeniem dostępu kompatybilnym z Windows Hello dzięki wbudowanemu czujnikowi linii papilarnych Match-on-Chip, z racji zastosowania procesorów AMD można korzystać z szyfrowania AMD Memory Guard. Wspomnieć tu należy, że T14 jest jednym z laptopów, które Microsoft zabezpieczył w ramach programu Secured-Core PC, dzięki czemu laptop jest chroniony już na poziomie sprzętowym, przez UEFI, a na Windowsie kończąc. Będąc już przy temacie sprzętu – zastosowane układy scalone są zgodne ze standardem dTPM 2.0. Wisienkami na torcie są opcje wyboru czytnika kart inteligentnych, obsługa FIDO oraz… fizyczne przesłona kamery ThinkSutter.

Warto zaznaczyć, że w parze z bezpieczeństwem idzie niezawodność i wytrzymałość – producent deklaruje, że T14 przeszedł ponad 200 testów jakościowych. Solidność konstrukcji sprawdzono także pod kątem zgodności z 12 wymaganiami normy wojskowej. Mimo swojej smukłości i niewielkiej wagi T14 będzie zatem na pewno dobrym kompanem w podróży.

Jeden z najlepszych

O zaletach ThinkPadów można mówić sporo, o czym przekonał się każdy, kto miał choćby okazję do pobieżnego zaznajomienia się z tymi maszynami. Nie inaczej jest w przypadku T14 – detale, takie jak odporna na zalania podświetlana klawiatura, system głośników Dolby Audio, dwa wbudowane mikrofony czy opcjonalna podczerwień we wbudowanej kamerze, to takie cechy, którym marka zawdzięcza swoje uznanie. Potwierdza to także T14 i po raz kolejny udowadnia, że Lenovo produkuje dziś jedne z najlepszych biznesowych laptopów dla profesjonalistów, jakie w ogóle można kupić.

