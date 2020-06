Lenovo ThinkPad X395 – jeden z najlepszych biznesowych ultrabooków dostępnych na rynku

Udostępnij:

Nie należy oczekiwać, że wygaśnięcie pandemii spowoduje masowe powroty pracowników pracujących zdalnie do biur. Wręcz przeciwnie, zasoby, które firmy przeznaczyły na wdrożenie narzędzi pomocnych w organizacji telepracy zachęcą kierownictwo wielu organizacji, by praca zdalna – przynajmniej w częściowym wymiarze – stała się nowym standardem. Nie zawsze jednak nasze domowe zaplecze sprzętowe jest na ten stan rzeczy odpowiednio przygotowane, nic więc dziwnego, że po wprowadzeniu obostrzeń Polacy rzucili się do sklepów w poszukiwaniu sprzętu, który sprosta nowym realiom.

Te wymagania dotyczą nie tylko wydajności czy podzespołów, które muszą poradzić sobie z obciążaniami znacznie większymi niż kilka stron uruchomionych w przeglądarce, ale także muszą być mobilne. Lekka, smukła i wytrzymała konstrukcja, która bez obaw pozwoli na umieszczenie komputera w plecaku, gdy zajdzie konieczność pojawienia się w biurze, także jest w cenie. Od lat ugruntowaną pozycją w segmencie zaawansowanych, biznesowych ultrabooków cieszy się oczywiście seria Lenovo ThinkPad. Jednym z najciekawszych jej modeli jest Lenovo ThinkPad X395.

Oczywiście producent umożliwił klientom dostosowanie konfiguracji do ich konkretnych potrzeb. W efekcie mogą oni wybrać pomiędzy czterema wariantami ultrabooka różniącymi się między innymi wyświetlaczem, który jednak każdorazowo będzie miał przekątną o długości 13,3 cala. Dla najmniej wymagających przygotowano wersję z matrycą o rozdzielczości 1366 × 768 pikseli z powłoką antyodblaskową, ponadto dostępna są matryce FullHD o jasności 300 nitów, także w wariancie z panelem dotykowym, nie zabrakło również modelu z ekranem FullHD, jasnością 400 nitów, wspomnianą już powłoką antyodblaskową, ale także warstwą Privacy Guard, która zmniejsza katy widzenia, tak aby nikt niepożądany nie podejrzał zawartości ekranu.

Co ThinkPad X395 ma w środku?

Personalizować urządzenie Lenovo ThinkPad X395 można także pod kątem zastosowanego procesora, niemniej wybrać możemy wyłącznie spośród oferty AMD. Dostępne są modele Ryzen 3 PRO 3300U (4 rdzenie taktowane do 2,1 GHz i 3,5 GHz w trybie turbo, 4 MB pamięci podręcznej), Ryzen 5 PRO 3500U (4 rdzenie taktowane do 2,1 GHz i 3,7 GHz w trybie turbo, 4 MB pamięci podręcznej) oraz Ryzen 7 PRO 3700U (4 rdzenie taktowane do 2,3 GHz i 4,0 GHz w trybie turbo, 4 MB pamięci podręcznej). Dostępne grafiki to układu Radeon Vega 6, 8 lub RX Vega 10. Głośniki obsługują standard Dolby Audio, a podczas wideokonferencji na pewno przydadzą się dwa wbudowane mikrofony z funkcją tłumienia szumów.

JJeśli zaś chodzi o pamięć, to ThinkPad X395 oferuje maksymalnie terabajt na SSD, co coraz częściej jest dziś wśród urządzeń tej półki standardem, a także do 16 GB RAM-u DDR4 2400 MHz. Łączność z Wi-Fi zapewnia intelowska karta w standardzie 802.11 AC, nie zabrakło oczywiście modułu Bluetooth, można także wybrać wersję z wbudowanym modemem LTE, co czyni urządzenie naprawdę mobilnym. Uwagę warto poświęcić baterii o pojemności 48 Wh. Oczywiście nie sposób jednoznacznie przeliczyć tej pojemności na czas pracy, niemniej według testów MobileMark akumulator może pozwolić nawet na 14,5 godzin pracy na jednym ładowaniu. Do zestawu dołączony jest oczywiście zasilacz (65 W) z obsługą szybkiego ładowania Rapid Charge. Dzięki temu w mniej niż godzinę można naładować akumulator w stopniu pozwalającym, na wiele kolejnych godzin pracy.

Obudowa w całości wykonana jest z aluminium, warto także zwrócić uwagę, że klawiatura jest odporna na zalania. Na krawędziach znajdziemy gniazda USB 3.1 (jedno pierwszej generacji i jedno generacji drugiej), dwa gniazda USB typu C mogące służyć jako Display Port, gniazdo na adapter RJ-45 (sam adapter dołączony jest do zestawu), czytnik kart uwierzytelniających, wyjście minijack, slot na karty microSD oraz wyjście HMDI 2.0. Wbudowana kamera HD (z możliwością zakrycia) dostępna jest także w wariancie z IRDA, dzięki czemu może służyć uwierzytelnianiu np. w ramach Windows Hello. Ponadto dostępny jest czytnik linii papilarnych, obsługa uwierzytelniania FIDO oraz szyfrowanie TPM – jak przystało na segment biznesowy. Pod względem zabezpieczeń laptop oferuje zatem całkiem sporo.

Jak X395 wypada na tle konkurencji?

Specyfikacja i jakość, do czego zresztą przyzwyczaiła nas już seria ThinkPad, to w tym przypadku ścisła czołówka wśród laptopów dla biznesu. Model X395 wyróżnia się także niewielkimi gabarytami – przede wszystkim wagą, która wynosi 1,28 kg. Rozmiary laptopa to 311.9 × 217.2 × 16.9 mm. Odczuje to każdy użytkownik, który pracować na komputerze będzie także podczas podróży. Postanowiliśmy sprawdzić w ofercie jednego z największych polskich sklepów internetowych z elektroniką, jak urządzenie prezentuje się na tle innych produktów z tej grupy cenowej i nie ma wątpliwości, że w przedziale cenowym od 5500 do 6500 zł Lenovo ThinkPad X395 na wielu polach wypada najlepiej.

Przede wszystkim jest to jeden z nielicznych laptopów tej klasy wyposażonych już w procesory AMD – większość producentów wciąż polega na Intelu. Ponadto znaczna część modeli konkurencji trafiła do sprzedaży z 8 GB RAM-u, a Lenovo oferuje 16 GB. Cieszy także, że producent zdecydował się na gniazdo mini Ethernet, dzięki czemu połączenie można wciąż uzyskiwać za pośrednictwem przewodu – wiele laptopów wypuszczanych dziś na rynek oferuje już tylko łączność radiową. Wisienką na torcie są gabaryty – co prawda wymiary 13-calowych laptopów w tym segmencie są zbliżone, ale Lenovo ThinkPad X395 jest wśród nich najlżejszy. W przedziale biznesowych mobilnych laptopów do pracy urządzenie Lenovo to w tej chwili po prostu jedna z najlepszych propozycji dostępnych na rynku.

