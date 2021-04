Lenovo V55t – rozsądny wybór do pracy i nauki

Udostępnij:

Partnerem materiału jest Lenovo.

Niska cena nie musi oznaczać gorszej jakości. Sprytny, mały komputer od Lenovo pozytywnie zaskakuje swoimi możliwościami.

Komputer biurowy Lenovo V55t to urządzenie na pierwszy rzut oka – niepozorne. Przy całkiem niewielkiej – 15-litrowej obudowie miniTower, która bez zbędnych dodatków podświetleń, sprawia wrażenie na pozór zwykłego komputera. Co więcej będąc tradycyjna "stacjonarką", jest przy tym wyjątkowo lekki, więc przestawianie go z biurka na biurko, z salonu do pokoju nie sprawia problemów.

Niewielka obudowa – wielkie bezpieczeństwo

Klasyczna uroda V55t sprawia, że ze swoim wyglądem wszędzie wpasowuje się wręcz idealnie. Jeśli umieścimy V55t na biurku – nie zajmie on dużo miejsca i co więcej, będziemy mieć łatwy dostęp do czterech gniazd USB. Lenovo, mając na uwadze bezpieczeństwo podłączanych, przez nas i nie tylko, przenośnych pamięci, wyposażyło V55t w funkcję inteligentnej ochrony gniazd USB, dostępną z poziomu BIOS-u. Ponadto, kupując ten model, otrzymujemy również oprogramowanie Trusted Platform Module, dzięki któremu nasze pliki, szczególnie te służbowe, będą niemalże pod kluczem. Oprócz bezpieczeństwa i niewielkiej obudowy V55t jest również wyjątkowo cichy, nawet w przypadku, kiedy pracuje na wielkich obrotach i za to V55t zasługuje na gromkie brawa.

Gotowy do pracy już po wyjęciu z pudełka

Niegdyś popularnym rozwiązaniem wśród kupujących komputery, szczególnie w czasach, kiedy laptopy nie były popularne, mało kto decydował się na zakup gotowego zestawu. Były to tzw. składaki, komponowane samodzielnie, dzięki czemu finalna cena najczęściej znacznie była niższa niż w przypadku już skompletowanego sprzętu. V55t, będąc już skompletowanym zestawem, jest w atrakcyjnej cenie (nawet w zestawie z dedykowaną kartą graficzną!). Co więcej, sprzęt jest już gotowy do działania – wystarczy podłączyć go do monitora i oczywiście do zasilania.

Monitor na miarę XXI wieku

Do V55t otrzymaliśmy monitor Lenovo ThinkVision P27-h20, co jest połączeniem wręcz stworzonym do pracy. Monitor ten został zaprojektowany z myślą o zaawansowanych technologicznie, wielozadaniowych profesjonalistach.

Producent wyposażył go w niemal bezkrawędziowy, 27-calowy wyświetlacz QHD. Mimo że wydaje się duży, na biurku nie zajmuje dużo miejsca, a to za sprawą ergonomicznych kątów nachylenia i obrotu – zatem unikniemy bałaganu. Ponadto, rozwiązanie z jednym kablem USB-C umożliwia podłączenie komputera do wielu typów urządzeń, a funkcja Smart Power zapewnia niezakłóconą pracę i zwiększoną wydajność.

Do zadań niespecjalnych?

Lenovo V55t to uniwersalny komputer do zastosowań biurowych i domowych. Właśnie dla nich zaprojektowano oprogramowanie Lenovo Vantage, które umożliwia łatwe i intuicyjne zarządzanie aktualizacjami czy przenoszeniem danych ze starego urządzenia. Jednak to, że V55t jest przyjazny dla laików, nie oznacza, że nadaje się tylko do przeglądania internetu, korzystania z pakietu biurowego czy przeglądania mediów społecznościowych.

W obudowie o klasycznym wyglądzie kryją się wydajne podzespoły. Urządzenie napędzane jest dedykowanym układem firmy AMD, w najwyższej konfiguracji procesorem Ryzen 5 4600G z sześcioma rdzeniami oraz zintegrowaną grafiką Vega 7. Co więcej, jeśli chcemy, by nasz V55t umożliwiał pracę na plikach graficznych, możemy wybrać model z kartą graficzną NVIDIA GeForce® GT 730. W tym zestawie komputer nie ma sobie równych. Syntetyczne testy takie jak PC Mark 10 czy Cinebench R20 jasno wykazują, że można V55t wykorzystać także do bardziej zaawansowanej obróbki grafiki czy wideo. Dzięki wydajnemu procesorowi i nawet 512 gigabajtowemu dyskowi SSD V55t nie tylko szybko się uruchamia, ale też pozostaje szybki, nawet gdy obciążymy go kilkoma uruchomionymi programami, przeglądarką z absurdalną liczbą otwartych zakładek czy też podczas kompresji filmu, który chcemy wrzucić na YouTube.

Komputer do wszystkiego, nawet do gier

Gdy kupujemy komputer biurowy, a dokładnie V55t w najniższej wersji to raczej nie nastawiajmy się na korzystanie z niego przede wszystkim do grania. Chyba, że wybierzemy wersję z dedykowana karta graficzną NVIDIA. Ten sprzęt został jednak stworzony, by maksymalnie uprzyjemnić wykonywanie zawodowych obowiązków. Ten niewielki jak na swoje możliwości, optymalny kosztowoLenovo V55t sprawdza się znakomicie w swojej naturalnej roli. To szybkie i wydajne narzędzie do pracy, nauki i rozrywki multimedialnej.

Zintegrowana grafika Vega 7 z 8 GB (w najwyższej wersji 32 GB) pamięci RAM spokojnie uruchomi popularnego Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends czy Fortnite i pozwala cieszyć się płynną rozgrywką. Vega 7 może nawet śmiało stawić czoła nowszym i bardziej wymagającym grom, ale do tego będzie potrzebna wersja V55t z 16 GB RAM. Lenovo V55t naprawdę jest mocniejszy niż może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Rozsądny wybór

Lenovo V55t to komputer do domu lub biura, który za naprawdę niewielką cenę oferuje bardzo dużo, szczególnie w dziedzinie typowych zastosowań domowo-biurowych. Jeśli nie jesteśmy zapalonym graczem ani nie pracujemy przy produkcji filmów tudzież tworzeniu zaawansowanej grafiki 3D, to ten mały, niepozorny komputer od Lenovo bez najmniejszego trudu poradzi sobie ze wszystkimi zadaniami, bezproblemowo, szybko i cicho. To naprawdę bardzo dobry sprzęt, zwłaszcza w takiej cenie.

