Lenovo przyznaje się do problemów z USB-C w wybranych laptopach – jest łatka

Jeśli masz laptop Lenovo z serii ThinkPad wyposażony w złącze USB-C i doświadczasz problemów z działaniem tego portu, czy to w trybach nominalnych czy Thunderbolt 3, nie ma powodów do wzywania serwisu. Producent, jak twierdzi, zdiagnozował błąd w sterowniku, a stosowna poprawka jest już dostępna do pobrania.

Trudno powiedzieć, o jaki konkretnie błąd chodzi. Producent tego nie tłumaczy. Wymienia jedynie symptomy, które są świadectwem wystąpienia problemu:

Niedziałający port USB-C

Niewidoczny kontroler TB 3 w Menedżerze Urządzeń

Brak możliwości podłączenia stacji dokujących

Niedostępne wyjście HDMI

Niedziałające ładowanie po USB-C

Komunikaty o błędach Intel Thunderbolt

Raport o błędzie TB 3 na ekranie POST

fot. Materiały prasowe

Wiadomo ponadto, że sprawa dotyczy właściwie wszystkich laptopów Lenovo ThinkPad z USB-C i systemem operacyjnym Windows 10, niezależnie od reprezentowanej podserii, a tym bardziej partii produkcyjnej. Tymczasem poprawka okazuje się bardzo kompleksowa, gdyż obejmuje zarówno oprogramowanie układowe, jak i sterownik.

Bądź co bądź, Lenovo ponoć błąd naprawiło. Niezbędne instrukcje, a także pliki do pobrania znajdziecie pod tym adresem.

Pełna lista laptopów wymagających poprawki: P43s (Type 20RH, 20RJ), P52 (Type 20M9, 20MA), P52s (Type 20LB, 20LC), P53s (Type 20N6, 20N7), P71 (type 20HK, 20HL), T470 (Type 20HD, 20HE), T470 (Type 20JM, 20JN), T470s (type 20HF, 20HG), T470s (type 20JS, 20JT), T480 (Type 20L5, 20L6), T480s (type 20L7, 20L8), T490 (Type 20N2, 20N3), T490 (Type 20RY, 20RX), T490 (Type 20Q9, 20QH), T490s (Type 20NX, 20NY), T570 (Type 20H9,20HA), T570 (Type 20JW, 20JX), T580 (Type 20L9, 20LA), T590 (Type 20N4, 20N5), X1 Carbon 5th Gen - (Type 20HR, 20HQ), X1 Carbon 6th Gen - (Type 20KH, 20KG), X1 Carbon 7th Gen - (Type 20QD, 20QE), X1 Carbon 7th Gen - (Type 20R1, 20R2), X1 Yoga 2nd Gen (Type 20JD, 20JE, 20JF, 20JG), X1 Yoga 3rd Gen (Type 20LD, 20LE, 20LF, 20LG), X1 Yoga 4th Gen (Type 20QF, 20QG), X1 Yoga 4th Gen (Type 20SA, 20SB), X1 Tablet 3rd Gen (Type 20KJ, 20KK), X280 (Type 20KF, 20KE), Yoga 370 (Type 20JJ, 20JH), X380 Yoga (Type 20NN, 20QN), X390 (Type 20Q0, 20Q1), X390 Yoga (Type 20LH, 20LJ), P51 (Type 20MM, 20MN), P51 (Type 20HH, 20HJ), P51s (Type 20HB, 20HC), P51s (Type 20JY, 20K0), P72 (Type 20MB, 20MC)