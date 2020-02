Lepiej późno niż wcale. Spotify zaczyna wyświetlać pełne teksty piosenek

Udostępnij:

Zdarza Ci się słuchać piosenki jednocześnie czytając jej tekst? Spotify szykuje funkcję, którą polubisz.

Aż dziw, że Spotify zaczęło myśleć o tej funkcji dopiero niemal 14 lat po starcie usługi, ale doczekaliśmy się. Tzn. tak jakby doczekaliśmy.

Spotify wyświetla teksty piosenek u wybranych użytkowników

Jak zauważa Android Police, dziesiątki użytkowników z całego świata chwalą się dostępnością nowej funkcji. Wygląda na to, że jest ona zarezerwowana dla tych, którzy korzystają z wersji Beta 8.5.46.848, ale nie dla wszystkich. Najpewniej jest aktywowana na losowych kontach z poziomu serwera i nie da się jej w żaden sposób wymusić.

Jak wyświetlanie tekstu piosenek na Spotify działa w praktyce? Podczas odtwarzania utworu na dole pojawia się belka, którą można rozwinąć na połowę lub całość ekranu. Tekst jest cały czas synchronizowany z muzyką.

Co istotne, dotyczy to nie tylko apel mobilnych, ale i wersji desktopowej.

Spotify nie mogło znaleźć lepszego dostawcy tekstów

Teksty zaciągane są z platformy Musixmatch, czyli największej bazy muzycznych tekstów na świecie. Jej ogromny katalog obejmuje utwory w przeszło 50 różnych językach, w tym polskim.

Daje to nadzieję, że z czasem nowa funkcja obejmie większość biblioteki Spotify. Choć największym wyzwaniem jest zapewne nie tyle dostępność tekstu, co jego synchronizacja z muzyką. Prawdopodobnie robi to jakiś automat, ale ten niekoniecznie musi sobie radzić ze wszystkimi językami i gatunkami muzyki.

Teksty piosenek zastępują tym samym wysłużoną funkcję Behind The Lyrics

Behind The Lyrics to zaimplementowana w 2017 roku funkcja, która odpowiada za wyświetlanie fragmentów tekstów oraz ciekawostek na temat utworów i wykonawców.

W mojej ocenie jest to Behind The Lyrics jest całkowicie bezużyteczne. Gdy chcę poznać tekst piosenki, nie zadowolą mnie pojedyncze fragmenty. Gdy natomiast chcę się dowiedzieć czegoś więcej na temat utworu lub artysty, wolę odwiedzić Wikipedię niż czekać na kolejne plansze z losowymi ciekawostkami.

Mam więc nadzieję, że Spotify szybko upora się z implementacją pełnych tekstów piosenek u wszystkich użytkowników.

Najnowszą wersję aplikacji Spotify na Androida i iOS znajdziecie w naszej bazie programów.