LibreOffice to zupełnie darmowy pakiet biurowy, który stanowi świetną alternatywę dla płatnego Microsoft Office. Dzięki aplikacjom w nim zawartym użytkownik może tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, a także bazy danych. Jego ogromną zaletą jest stosunkowo wysoka zgodność z plikami pakietu Office, dzięki czemu mogą być one otwierane i modyfikowane bez utraty informacji.

Chcesz nauczyć się sprawnie korzystać z pakietu LibreOffice, poznać pełnię jego możliwości? Polecamy nasz cykl Poznaj LibreOffice – to praktyczne porady, które krok po kroku pokażą, co można osiągnąć z darmowym i wolnym pakietem biurowym.

Dzięki programom zawartym w pakiecie LibreOffice stworzymy zarówno proste dokumenty takie jak listy motywacyjne lub CV, ale i całe prace dyplomowe. Niestraszne mu również obliczenia, dzięki czemu upraszcza rachunkowość. Ze względu na otwartą licencję pakiet może zostać wykorzystany również w firmie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tym związanych. Tworzone przez niego dokumenty są obowiązującym standardem administracji publicznej, a na dodatek jest on kompatybilny z plikami Microsoft Office i Office for Mac OS X. Zaawansowani użytkownicy również znajdą dla niego zastosowanie m.in. dzięki obsłudze VBA i wsparciu dla OpenCL. W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje:

Writer

Rewelacyjny procesor tekstu nadający się nawet do profesjonalnych zastosowań. Ten edytor posiada wszelkie możliwości jakie cechują ekstraklasę w tej dziedzinie: do dokumentu można wstawiać grafikę, tabele, wykresy. Użytkownik ma do dyspozycji arkusze stylów. Writer obsługuje korespondencję seryjną, posiada rozbudowany słownik do którego można wstawiać nowe wyrazy. Podczas pisania edytor podpowiada dalszy ciąg wyrazu, co może wydatnie przyspieszyć prędkość wprowadzania tekstu. Writer posiada również bogatą listę szablonów ułatwiających i przyspieszających tworzenie efektownych dokumentów. Bardzo rozbudowane funkcje formatowania i indeksowania tekstu nie ustępujące możliwościom Worda.

Calc

Jest to rozbudowany, wygodny w obsłudze arkusz kalkulacyjny. Dzięki niemu użytkownik wykona wiele obliczeń przy użyciu komputera, tym bardziej, że reguły można wprowadzać w języku polskim. Arkusz zapewnia m.in. automatyczną konwersję na Euro, obliczanie kursów na podstawie aktualnych danych pobranych z Internetu, a także możliwość tworzenia własnych funkcji. Problemu nie stanowią wykresy, ani formatowanie komórek, które można dokładnie dopasować za pomocą wielu funkcji edycyjnych. Calc pozwala na wymianę danych z Excelem.

Impress

To narzędzie do tworzenia prezentacji, które zapewnia duże możliwości i wiele łatwych w obsłudze narzędzi: bloki tekstowe, grafiki, gotowe szablony, a także wsparcie dla animacji. Program pozwala również na tworzenie prezentacji 3D, zapewnia obsługę grafiki rastrowej jak i wektorowej. Impress pozwala na tworzenie plików wykonywalnych, do których otworzenia nie jest potrzebny żaden pakiet biurowy, zapewnia ponadto obsługę formatu stosowanego przez PowerPointa. Dodatkową zaletą jest opcja tworzenia prezentacji w formacie Macromedia Flash.

Draw

Dzięki programowi Draw użytkownik może stworzyć praktycznie dowolne ilustracje i efekty podnoszące wartość dokumentów tworzonych poprzez pakiet LibreOffice. Jest to aplikacja, która oferuje użytkownikowi duże możliwości obróbki obiektów, edytowanie gradientu, manipulowanie przeźroczystością, fotorealistyczny rendering tekstur, efekty oświetlenia, perspektywy, przeźroczystości, czy nawet formularze obiektów 3D. Dodatkowymi zaletami jest obsługa konwersji rastrów na wektory, skalowanie na siatkach i prowadnicach, rozciąganie tekstu po liniach i tworzenie krzywych Beziera. Draw pozwala na wykorzystanie możliwości OpenGL.

Math

Ten składnik pakietu pozwala na tworzenie reguł matematycznych. Jest to narzędzie bardzo przydatne dla studentów, nauczycieli i pracowników naukowych. Pozwala on na wstawianie w reguły operatorów jedno i dwuargumentowych, relacji, operacji na zbiorach, funkcji, atrybutów, nawiasów, a także określonych formatów jak np. potęgi. Bez najmniejszego problemu można tworzyć w nim zapisy macierzowe, a dzięki gotowej liście można do formuły szybko dodać np. oznaczenie nieskończoności. Reguły utworzone w tym programie mogą być wykorzystane w innych składnikach pakietu.

Base

Jest to moduł pozwalający tworzyć i edytować bazy danych. Pozwala on na modyfikację tabel, formularzy, zapytań i raportów. Program wykorzystuje do działania wbudowany silnik bazodanowy H-SQL, potrafi również obsługiwać bazy oparte o dBASE. Przechowuje dane w plikach XML, praca zaś możliwa jest w jednym z trzech trybów: kreator, widok projektu, widok SQL. Do działania modułu Base konieczne jest zainstalowanie w systemie oprogramowania Java.