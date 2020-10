Liczne konkursy, atrakcje i wiele więcej z okazji 18. urodzin x-komu!

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

Sklep x-kom obchodzi urodziny i to nie byle jakie, bowiem właśnie osiągnął pełnoletność. To oznacza, ze już od 18 lat sklep istnieje na rynku. Przez te lata, w jego historii wydarzyło się wiele, nic więc dziwnego, że postanowiono hucznie świętować tę symboliczną rocznicę. Z tej okazji przygotowano nie tylko atrakcyjne promocje, ale także konkursy, w których nagrody mogą przyprawić o zawrót głowy i wiele innych atrakcji. Sprawdźcie szczegóły i wpadnijcie poświętować 18. urodziny razem z x-komem.

Osiemnastka x-komu

18 lat to przełomowy czas w życiu każdego. To magiczna granica, która dzieli nas od wejścia w dorosłość. x-komowi nie potrzeba było aż tylu lat, żeby z małego dziecka – sklepu otwartego w Częstochowie, stać się dorosłym – firmą będącą jednym z liderów w swojej branży. Niemniej jest to symboliczny jubileusz, który postanowiono hucznie uczcić. Trzeba przyznać, że jest co świętować, bowiem od 2002 roku bardzo wiele się w tej firmie zmieniło.

Kiedy 18 lat temu Michał Świerczewski otworzył pierwszy sklep w Częstochowie, nikt nie mógł spodziewać się, jak potoczy się jego przyszłość. Jak to często bywa, początki nie były najłatwiejsze, ale sklep szybko zyskiwał na popularności. Każdego roku powiększano asortyment, a do sprzętu komputerowego dołączyły także m.in. smartfony, tablety, telewizory i konsole. Szybki rozwój firmy przekładał się na zyski - w 2015 roku obroty przekroczyły imponującą granicę miliarda złotych.

Dzisiaj po 18 latach od otwarcia, x-kom jest jednym z liderów w swojej branży, dorobił się kilkudziesięciu salonów stacjonarnych na terenie całego kraju, nowoczesnej centrali w Częstochowie i wciąż nie zwalnia tempa.

Urodzinowe okazje

Od nostalgicznej podróży w przeszłość przejdźmy do konkretów, czyli do świętowania. Jak na 18-tkę przystało x-kom postanowił hucznie obchodzić swój jubileusz zapraszając do tego oczywiście swoich klientów. Zacznijmy od promocji zorganizowanej z tej okazji. W ofercie znalazło się wiele sprzętów, które jak na wyjątkową okazję przystało objęte są bardzo atrakcyjnymi rabatami. Co między innymi znalazło się w tej promocji? Oto kilka przykładów:

Dell Inspiron G3 3500 4899 zł 4299 zł Sprawdź w x-kom 15,6-calowy Dell Inspiron G3 3500 oferuje dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zdominować pola wirtualnych bitew. Potężna generacja mobilnych procesorów, łączy się z układem graficznym o nieprzeciętnej mocy, aby zapewnić Ci płynną, komfortową rozgrywkę nawet w najnowszych tytułach. Wejdź do gry, poczuj smak rywalizacji na najwyższym poziomie. Czuj się pewniej z klawiaturą odporną na zalanie, która posiada także podświetlane klawisze.

DJI Mavic Mini Fly More Combo 2199 zł 1899 zł Sprawdź w x-kom Kompaktowy, ale i potężny dron Mavic Mini to idealny towarzysz, który pozwoli Ci uchwycić codzienne chwile w znacznie bardziej kreatywny sposób. W połączeniu z intuicyjną aplikacją DJI Fly będziesz cieszyć się ułatwionym sterowaniem podczas lotu oraz perspektywą inną niż to tej pory.

Razer Deathadder Essential 149 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Przez ponad dekadę seria Razer Deathadder była ostoją na światowej arenie e-sportowej. Deathadder to niezawodność, ergonomia i najwyższa jakość wykonania, dzięki którym rozgrywka nabiera nowego znaczenia. Poznaj najnowsze dzieło od Razer'a - Deathadder Essential. Ten niewielki gryzoń zachwyci Cię klasyczną ergonomią, zaawansowaną wytrzymałością, a także perfekcyjnym śledzeniem ruchów

x-kom G4M3R 500 4250 zł 3599 zł Sprawdź w x-kom Wejdź do gry z x-kom G4M3R 500 – desktopem, który dzięki swej mocy obliczeniowej zapewnia dynamiczną rozgrywkę z wymagającymi tytułami. Z wydajności komputerów x-kom korzystają najlepsze drużyny w kraju, tocząc zażarte batalie o tytuł mistrza w Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends i Heartstone. Na desktopie G4M3R 500 grają gwiazdy polskiego e-sportu. Zagraj i Ty.

HP Pavilion 15 3199 zł 2899 zł Sprawdź w x-kom Poznaj HP Pavilion 15, laptopa, która sprosta Twoim wszelkim oczekiwaniom. Najnowocześniejszy procesor Intel Core dziesiątej generacji oraz zintegrowany układ graficzny nigdy Cię nie zawiodą. To uniwersalne urządzenie sprawdzi się, gdy będziesz używać go do pracy w biurze lub zapragniesz zrelaksować się w domu przy multimediach, czy grze. Wszystko to obejrzysz na wysokiej klasy matowym ekranie w technologii IPS oraz w rozdzielczości Full HD.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 8.11.2020 r lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie urodzinowej promocji w x-kom.

Konkursy z nagrodami o łącznej wartości ponad 100 000 zł

Po urodzinowej promocji przyszedł moment na coś extra. Chodzi o specjalne konkursy, w których łączna wartość nagród przekracza 100 000 zł! Konkursów będzie kilka i będą odbywać się w różnych miejscach dlatego warto w najbliższym czasie jeszcze uważniej śledzić wszystkie social media x-komu. Osobny konkurs zorganizowano także w aplikacji x-komu, jeśli do tej pory jej nie ściągnęliście, to jest dobry moment, żeby to zadrobić. Tam codziennie możecie brać udział w quizach technologicznych i zbierać punkty, by później wymienić je na rabaty lub wziąć udział w grze o jedną z kart podarunkowych o wartości nawet 2000 zł.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu w aplikacji znajdziesz na stronie x-kom. Pełną ofertę urodzinową znajdziecie pod tym adresem.

Aukcje charytatywne

Następna akcja to dobry przykład na to jak można połączyć przyjemne z pożytecznym. Mianowicie chodzi o akcje charytatywne, które z okazji urodzin przygotował x-kom. Do wylicytowania są między innymi: kawa i ciasto z Robertem Makłowiczem, pizza z Kingą Kujawską a także wspólne oglądanie meczu z Michałem Polem i dzień na planie filmowym z Liptonem. Przykładów jest o wiele więcej, sami widzicie, że warto brać udział w licytacjach, tym bardziej że wszystkie wpływy zostaną przekazane na wybrany cel charytatywny.

Sprawdź szczegóły i wylicytuj coś dla siebie.

Sales Master – 18% na 18. urodziny

Sales Master to program, którego wielu osobom nie trzeba przedstawiać. Jeśli i Ty chcesz zacząć zarabiać dzięki poleceniom bez konieczności wychodzenia z domu, to teraz z okazji urodzin możesz otrzymać nawet 18% prowizji od każdej sprzedaży wygenerowanej dzięki Twojej rekomendacji.

Sprawdź szczegóły i dołącz do programu Sales Master!

Złap formę i zgarnij rabat na dietę Fit Catering

Na promocjach i akcjach urodzinowych jednak nie koniec. Oprócz powyższych ofert możesz także skorzystać z promocji dedykowanej osobom aktywnym albo takim, które planują zadbać o swoją aktywność jesienią. Przygotowana oferta została skonstruowana w taki sposób, by ułatwić Ci wprowadzenie zdrowych nawyków do swojego życia. Dodatkowo teraz przy zakupie wybranych urządzeń możesz zgarnąć ekskluzywny voucher do Fit Catering. Aby skorzystać z promocji:

Promocja obowiązuje wyłącznie do 25.10.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego. Voucher 100 zł obowiązuje przy zakupie diety minimum 10 dni na stronie partnera akcji Fit Catering.

Sprawdź szczegóły promocji na stronie x-kom

Tusze i tonery z rabatem

Na sam koniec jeszcze jedna promocja. Tym razem oferta obejmuje tusze i tonery, które możesz zakupić nawet o 15 % taniej, a do tego skorzystać z darmowej dostawy do Paczkomatu. Zasady promocji są proste, wystarczy, że:

Dodasz do koszyka produkt objęty promocją Wpiszesz kod rabatowy eksploatacja15 Zakończysz składanie zamówienia, a cena zostanie obniżona o 15% i możesz skorzystać z darmowej dostawy do Paczkomatu.

Promocja obowiązuje wyłącznie do 11.10.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami.

Sprawdź pełną ofertę na stronie x-kom

