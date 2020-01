Pob​ierz program

Light Image Resizer (dawniej znany jako VSO Image Resizer) to darmowy program przeznaczony do masowej zmiany wielkości wybranych plików graficznych na komputerze. Charakteryzuje się wygodnym interfejsem oraz bogatą funkcjonalnością. Umożliwia również kompresowanie grafiki i modyfikowanie jej przy użyciu specjalnych filtrów i efektów.

Stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących oprogramowanie do szybkiej i wygodnej zmiany rozmiaru zdjęć i konwertowania ich do innego dowolnego formatu. Warto dodać, że aplikacja umożliwia modyfikowanie wielu plików graficznych w tym samym czasie, czyli możemy edytować je zbiorczo i hurtowo zmieniać im nazwę oraz rozmiar. Po dodaniu dowolnej ilości zdjęć do programu, można zmienić ich rozdzielczość za pomocą gotowych profili lub ręcznie dopasować odpowiednią szerokość i wysokość obrazków.

Light Image Resizer posiada również narzędzia umożliwiające wysyłanie gotowych zdjęć pocztą elektroniczną, a także pozwalające na dodawanie obramowania, własnych znaków wodnych i dostosowywanie rozdzielczości do portretu. Natomiast podczas zmiany rozdzielczości plików graficznych, można ustawić ich jakość oraz odpowiedni format (JPG, PNG, BMP, PSD, TGA, PDF).

Obsługuje procesory wielordzeniowe i przetwarzane równoległe, dzięki czemu proces konwersji plików przebiega znacznie szybciej niż u innych aplikacji tego samego typu. Zdjęcia możemy dodawać nie tylko nie tylko z poziomu programu, ale również z menu kontekstowego Eksploratora Windows. Nie zabrakło w nim również dodatkowych funkcji pozwalających na tworzenie kopii plików graficznych, kompresowanie ich do formatu ZIP, a także udostępnianie w serwisie społecznościowym Facebook.

