18.04.2015 18:07 • Recenzja do wersji 3.3.3

Osoby, które na co dzień korzystają z klienta pocztowego Mozilla Thunderbird, mogą go wzbogacić o dodatek Lightning, który można zainstalować bezpośrednio z poziomu Thunderbirda. Jest to dodatek pełniący jednocześnie funkcję kalendarza i listy zadań do wykonania. Oba te moduły mogą być wyświetlane w postaci osobnych kart; ponadto, po instalacji dodatku, obok głównego okna Thunderbirda pojawia się dodatkowy panel, na którym użytkownik znajdzie listę najbliższych wydarzeń i zadań.

Lightning cechuje się bardzo czytelnym interfejsem oraz prostotą działania; nie jest przeładowany zaawansowanymi funkcjami, przez co spodoba się tym użytkownikom, którzy nie szukają dodatkowego programu typu PIM. Kalendarz w Lightningu posiada jedynie podstawowe opcje, pozwalające dodawać do niego zaplanowane wydarzenia oraz ewentualnie przypominać o nich o określonej porze. Poszczególne wydarzenia w kalendarzu można określić specjalnymi, edytowalnymi kategoriami, co jeszcze bardziej zwiększa jego czytelność.

Moduł z zadaniami działa podobnie - dodajemy zadanie, określamy jego kategorię, ważność (priorytet) i gotowe. W trakcie realizacji zadania można na bieżąco określać procent jego ukończenia; szkoda, że tego postępu program nie wyświetla w formie graficznej (jako zapełniającego się paska). Minusem modułu zadaniowego jest brak możliwości tworzenia tzw. drzewa zadań. Każde z nich stanowi zadanie osobne, nie ma możliwości określenia zadania głównego i jego ewentualnych podgałęzi. Jak jednak zaznaczyłem na początku, nie jest to typowy organizer, więc na minus ten można przymknąć oko.

Dodatek Lightning mimo swej integracji z Thunderbirdem może zostać całkowicie ukryty, tak aby swoim interfejsem ani trochę nie zasłaniał głównego okna programu pocztowego. O jego istnieniu i działaniu świadczyć będą jedynie dwie małe ikonki na górnym pasku, a ich kliknięcie w mgnieniu oka otworzy kartę z żądanym modułem.