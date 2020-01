Pobierz prog​ram

Link Shell Extension to rozszerzenie systemowej powłoki Windowsa o możliwość tworzenia linków symbolicznych, zwanych również powiązaniami oraz dowiązaniami twardymi i symbolicznymi. Stanowi znaczne ułatwienie w sytuacji, kiedy chcielibyśmy wykorzystać te mechanizmy bezpośrednio w Windowsie, nie używając do tego dodatkowych narzędzi – standardowo opcje takie są niemożliwe lub dostęp do nich mocno utrudniony i łatwy w obsłudze tylko dla zaawansowanych użytkowników komputera (często konsolowo).