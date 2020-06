Pobierz program

Link to Text Fragment to dodatek do przeglądarki Google Chrome, który pozwala tworzyć linki do konkretnych fragmentów tekstu na stronach. Pozwala to wygodniej dzielić się informacjami z innymi: zamiast słownie tłumaczyć, w której części tekstu znajduje się dana informacja, można w ten sposób wygodnie stworzyć link, który będzie do niej odnośnikiem.