Google wydał bardzo ciekawe rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które spodoba się każdemu, kto często przesyła znajomym czy współpracownikom linki do różnych artykułów. Mowa o dodatku Link to Text Fragment, który pozwala wygenerować łącze do konkretnego fragmentu tekstu.

Odbiorca zostanie automatycznie przeniesiony do właściwego kawałka strony, a w jej treści zostanie podświetlony wybrany wcześniej fragment. Takie rozwiązanie pozwala dużo szybciej nakierować odbiorcę na odpowiedni kawałek publikacji, co okaże się szczególnie użyteczne w przypadku długich artykułów.

Zamiast dzielić się linkiem do początku tekstu i słownie opisywać, w którym akapicie można znaleźć przekazywaną informację, nadawca może samodzielnie zaznaczyć właściwy fragment, a potem udostępnić łącze, które wskaże go odbiorcy. Całość wymaga dosłownie dwóch kliknięć.

Korzystanie z programu jest banalnie proste. Po zainstalowaniu, na dowolnej stronie należy zaznaczyć tekst (z przyczyn technicznych musi to być przynajmniej jeden wyraz), a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Copy Link to Selected Text, która jest dostępna w menu kontekstowym.

Do schowka trafi wtedy specjalnie przygotowany link (niestety dość długi i pozornie odstraszający), po kliknięciu którego odbiorca zostanie przeniesiony na właściwy fragment strony. Wybrany wcześniej przez nadawcę tekst zostanie podświetlony na żółto.

Co istotne, odbiorca nie musi przy tym posiadać opisywanego rozszerzenia. Wystarczy, że korzysta z aktualnej wersji Chrome'a (opcja działa także w smartfonach) lub dowolnej innej przeglądarki bazującej na silniku Chromium 80 lub nowszym.

Dodatek Link to Text Fragment można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.