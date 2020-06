Linux Lite 5.0 "Emerald": lekka dystrybucja ukierunkowana na prywatność

Udostępnij:

Linux Lite 5.0, znany też pod nazwą kodową Emerald, w końcu został udostępniony do pobrania w stabilnej wersji. Autorzy chwalą się, że tym razem system jest nie tylko lekki pod względem wykorzystywanych zasobów, ale także bezpieczny. Usunięto z niego bowiem całą telemetrię, a to tylko początek.

Podobnie jak dotychczas, Linux Lite bazuje na długoterminowym Ubuntu, obecnie – 20.04 LTS. Ma do tego jądro Linux 5.4 (opcjonalnie 5.6) oraz środowisko Xfce.

Autorzy jednak najbardziej zdają się skupiać na ogólnie pojętym bezpieczeństwie. Linux Lite 5.0 jest całkowicie zgodny z UEFI, choć wersja Legacy pozostaje jako opcjonalna dla integratorów systemów. Idąc dalej, zmodyfikowano menedżer aktualizacji tak, by użytkownik za każdym razem otrzymywał powiadomienie i czytelne pytanie o zgodę, gdy udostępniona zostaje jakaś łatka.

Ponadto, jak zapewniono, system sprawdza teraz integralność także przed live bootem i może poszczycić się pełną integracją z zaporą Firewalld – w przeszłości stosowano GUFW. Sami twórcy obiecują zaś jeszcze brak jakiejkolwiek telemetrii i diagnostyki wymagającej wysyłania zapytań na zewnątrz.

Do Lite Software, czyli interfejsu graficznego ułatwiającego instalację popularnego oprogramowania, zostały dodane Google Chrome, NitroShare, Mousepad i Zim. Ten ostatni zastępuje niewspierany notatnik CherryTree. Oprócz tego zaktualizowano cały szereg aplikacji domyślnych. Na liście znajdziemy pozycje takie jak: Firefox 76.0.1, Thunderbird 68.8.0, VLC 3.0.9 czy LibreOffice 6.4.3.2.

Wreszcie, Linux Lite 5.0 to też sporo świeżej kosmetyki. Lite User Manager został zaktualizowany do GTK3 i Pythona 3. Poprawiono ponoć skalowanie dla ekranów HiDPI. Dodano kilka nowych tapet. A swoją drogą – domyślny wygląd okien to teraz Adapta, a zestawem ikon jest Papirus, podczas gdy Roboto Regular pełni rolę podstawowej czcionki.

Według zaprezentowanego harmonogramu, kolejna duża aktualizacja, Linux Lite 5.2, pojawi się 1 listopada – a sam Linux Lite 5.0 będzie wspierany do kwietnia 2025 roku.