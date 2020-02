Linux Mint w końcu z porządnym skalowaniem rozdzielczości w Cinnamon

Udostępnij:

Linux Mint ze środowiskiem graficznym Cinnamon w końcu doczeka się znacznych usprawnień w dziedzinie obsługi wyświetlaczy. To informacja, jaką ujawnił główny deweloper, Clement Lefebvre. Mowa o skalowaniu ułamkowym i obsłudze wysokich częstotliwości odświeżania.

Mówiąc delikatnie, aktualny system skalowania w cynamonce nie należy do najzgrabniejszych. Środowisko oferuje tylko dwie opcje, standardową oraz HiDPI, czyli w istocie rzeczy 200 proc. W dodatku są one stosowane globalnie; dla wszystkich podłączonych monitorów. Chcesz używać jednocześnie ekranu 4K oraz Full HD, to masz problem.

Z odświeżaniem jest nawet jeszcze zabawniej, bo system po prostu wymusza tryb 60 Hz. Gry to wprawdzie insza inszość, ale w samym GUI – fotoradar i ograniczenie.

Na całe szczęście, jak podaje szef projektu Linux Mint, taka protetyka wkrótce odejdzie w niepamięć. Cinnamon 4.6 ma wprowadzić zarówno skalowanie ułamkowe (175, 150 oraz 125 proc.), jak i pełen zakres częstotliwości odświeżania. Wszystko to konfigurowalne dla każdego monitora oddzielnie i dostępne na starcie, bez gimnastyki jak chociażby w Ubuntu 19.04 z GNOME 3.32.

Przykład, jak konfiguracja ma wyglądać po stronie interfejsu użytkownika, możecie zobaczyć powyżej. Ładnie, schludnie, przejrzyście – tak trzeba żyć ;)

Według zapowiedzi, Cinnamon 4.6 trafi domyślnie do Linuksa Mint 20. Niewykluczone jednak, że pojawi się wcześniej jako oddzielny produkt. Cóż, czekam niecierpliwie.