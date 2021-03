Linux dziurawy jak ser szwajcarski. Liczba odnajdywanych błędów szokuje.

Znacie te opowieści o milionach szeroko otwartych oczu społeczności open source? Według ludowych podań, oczy te przepiękne z szybkością światła wyszukują błędy w kodzie. Patrzą i wyłapują. Słyszeliście te opowieści o bezpiecznym Linuksie? Tak? Nie? No to czytajcie. Oczy szeroko otwarte Społeczność przegląda kod. Społeczność robi to 24 godziny…