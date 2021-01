Linux na Apple M1. Wystarczy pendrive i nowy Mac mini

Udostępnij:

Chris Wade, dyrektor technologii firmy Corellium zajmującej się wirtualizacją platform, ogłosił ważną wiadomość dla fanów Linuxa i Apple. Powstał pełny port systemu przewidziany dla komputerów z procesorem M1 (najtańszym z nich jest nowy Mac mini) - można go uruchomić z pendrive'a.

Wade skompilował pełnoprawną wersję Ubuntu, którą można uruchomić z nośnika USB. Obraz jest w formacie rpi. Port Linuxa jest w stanie wykorzystać pełną moc procesora M1, jednakże renderowanie obrazu nie odbywa się na poziomie sprzętowym lecz programowym. Jest to ograniczenie, które Wade będzie musiał w przyszłości przezwyciężyć.

Połączenie sieciowe można uzyskać adapterem USB-C. Wersja Linuxa na M1 obsługuje porty USB, a także magistralę I2C oraz DART.

Firma Corellium niedawno wygrała z Apple w sądzie. Gigant żądał usunięcia emulatora do wirtualizacji iPhone'a (a wcześniej chciał Corellium przejąć), do czego ostatecznie nie dojdzie.

Warto wspomnieć też o tym, że Linus Torvalds pod koniec 2020 r. mówił o tym, że dla niego komputery Mac z procesorem M1 byłyby idealne "gdyby obsługiwały Linuxa".

Port Ubuntu na M1 od Corellium to solidny krok do tego, aby to marzenie się ziściło. Można go pobrać z GitHuba.