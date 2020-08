Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Literaki to kolejna wariacja popularnej gry planszowej Scrabble, polegającej na układaniu z liter jak najbardziej złożonych słów. Tytuł udostępniony został bezpłatnie i uruchomiony może być z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.

Jak wygląda rozgrywka?

Zasady Literaków nie należą do skomplikowanych, jednak sama rozgrywka nie zawsze należeć będzie do najprostszych. Gra kierowana jest do użytkowników w różnym wieku i wymaga od nich nie lada sprytu i spostrzegawczości. W jej trakcie przyjdzie nam wymyślać słowa na bazie wylosowanych wcześniej liter i układać je na planszy.

Gracz, który rozpoczyna musi ułożyć swoje słowo na środku planszy. W dalszym etapie gracze układają kolejne słowa poziomo lub pionowo wykorzystując wcześniej ułożone na planszy litery. W przypadku kiedy nie mamy pomysłu na wyraz możliwe jest spasowanie lub wymiana liter. Gra odbywa się parach. Osoba, która za wymyślone słowa zbierze największą ilość punktów wygrywa.

Kluczowe cechy gry: