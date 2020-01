LockHunter 3.3.4

Pobierz p​rogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

LockHunter jest prostym w obsłudze narzędziem, które pozwala na odzyskanie kontroli nad plikami i folderami zablokowanymi przez jakieś procesy, które często powiązane są ze szkodliwym oprogramowaniem.

Program integruje się z Eksploratorem Windows i po instalacji dostępny jest z poziomu menu kontekstowego. Uruchomić go można klikając prawym przyciskiem myszki na wybrany plik lub folder i wybierając w menu opcję 'What is locking this file?'. W głównym oknie LockHunter wyświetlana jest lista procesów, które obecnie blokują wskazane przez nas dane. Dostępne z poziomu programu opcje pozwalają na odblokowanie takiego pliku, jego usunięcie, skopiowanie lub zmianę nazwy.

LockHunter pomimo swojej prostoty dobrze radzi sobie z usuwaniem wszelakiego rodzaju złośliwego oprogramowania. Dzięki funkcji zamykania i kasowania procesów, które blokują pliki na dysku, bardzo łatwo rozprawimy się z szkodliwymi komponentami, których nie sposób było usunąć tradycyjnymi metodami. Wszelakie usuwane z poziomu LockHuntera dane umieszczane są w systemowym koszu. Pozwala to na łatwe ich przywrócenie w przypadku pomyłki.