Logitech G HUB 2020.8.5950

Pobie​rz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Logitech G HUB to aplikacja do optymalizacji i dostosowywania całego obsługiwanego sprzętu Logitech G: myszy, klawiatur, zestawów słuchawkowych, głośników i kamer internetowych.

JEDNA APLIKACJA. PEŁNA KONTROLA NAD SPRZĘTEM

Konfiguruj mysz, w tym czujnik optyczny, ustawienia DPI, przewijanie i przyspieszanie, programowalne przyciski i wbudowaną pamięć. Konfiguruj klawiaturę oraz jej klawisze G do obsługi makr, zmieniaj mapowanie poszczególnych klawiszy, konfiguruj powiązania wielu klawiszy lub twórz skomplikowane makra. Dostosuj korektor i preferencje dźwięku przestrzennego dla każdego profilu gry. Przypisz przyciski G na zestawie słuchawkowym w celu szybszego i bardziej precyzyjnego grania. Twórz profile kamery i wideo. Ustawienia są przechowywane i stosowane podczas uruchomienia. Zmieniaj profile podczas użycia. Za sprawą aplikacji programuj technologię LIGHTSYNC.

POZNAJ OPROGRAMOWANIE G HUB

Oprogramowanie G HUB rozpoznaje obsługiwany sprzęt Logitech G i daje pełny dostęp do dostosowywania jego funkcji. Automatycznie aktualizuje oprogramowanie układowe. Dzięki łatwemu w obsłudze, intuicyjnemu interfejsowi możesz wybierać funkcje, przypisywać makra i powiązania klawiszy oraz tworzyć przejścia kolorów i animacje. Możesz zapisać wiele profili postaci w grach i przełączać się między nimi podczas gry. Dzięki temu potrzebne moce i umiejętności są zawsze dostępne. Pobieraj profile od innych graczy, profesjonalistów i znanych streamerów. To łatwy sposób, aby wypróbować nową mysz, powiązania klawiszy oraz makra i stać się jeszcze lepszym graczem.

KONTROLUJ TRANSMISJĘ STRUMIENIOWĄ

Programuj przyciski, przypisując działania dostępne w aplikacji i twórz własne makra do uruchamiania mediów i przełączania scen. Używaj sprzętu do grania, aby zapanować nad aplikacją OBS Studio i zapewnić szybsze i bezproblemowe przesyłanie strumieniowe. Wybieraj spośród wielu animowanych efektów, pobieraj profile podświetlenia od członków społeczności i twórz własne zaawansowane efekty z technologią Logitech G LIGHTSYNC do klawiatur, myszy, zestawów słuchawkowych i głośników.