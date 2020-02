Pobierz p​rogram

LosslessCut to prosty w obsłudze program do przycinania filmów. Pozwala dokładnie wskazać punkt rozpoczęcia i zakończenia filmu, a następnie bez zbędnej dodatkowej edycji, wyeksportować plik na dysk. Obsługiwane są formaty MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV, MP3, AAC, H264, Theora, VP8 oraz VP9. Źródło programu jest otwarte.

Pracę należy oczywiście zacząć od zaimportowania pliku do edycji, a to odbyć się może na dwa sposoby. Pierwszy i klasyczny to wybór nagrania z poziomu Eksploratora (dostaniemy się do niego korzystając z opcji na górnym pasku), zaś drugi to wygodniejsze przeciągnięcie filmu na obszar interfejsu.

Zaimportowany film można tu odtworzyć, a następnie precyzyjnie wskazać punkty rozpoczęcia i zakończenia na osi czasu. Dla zwiększenia dokładności możliwe jest przesuwanie nagrania nawet co klatkę. Praktycznie wszystkie funkcje programu można również aktywować skrótami klawiaturowymi. Ich pełną listę wyświetlimy po naciśnięciu litery "h".

Źródło programu dostępne jest na GitHubie.