Lula: The Sexy Empire to klasyczna strategia ekonomiczna z 1998 roku wydana jedynie na PC. Podejmuje ona tematykę adresowaną wyłącznie do pełnoletnich odbiorców.

Rozkręć swój biznes erotyczny

W grze Lula: The Sexy Empire wcielamy się w postać szefa międzynarodowej firmy erotycznej. Dysponujemy studiami filmowymi i dźwiękowymi, biurem castingowym, działem marketingu i nie tylko – słowem: mamy wszystko, by rozkręcić swój biznes pornograficzny. Nie jest to jednak wcale takie proste. Zaczynamy od swojej atrakcyjnej dziewczyny w sennym miasteczku na pustyni. Jesteśmy jednak prawie spłukani, a dodatkowo ściga nas FBI.

Lula: The Sexy Empire zawiera erotyczne ilustracje autorstwa Carstena Wielanda. Przed rozpoczęciem zabawy warto pamiętać, że gra ukazała się wiele lat temu, przez co oprawa graficzna jest najzwyczajniej w świecie przestarzała.

