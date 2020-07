Pobierz program

Luxor 3 to gra logiczna stworzona przez studio MumboJumbo. Jest trzecią odsłoną serii Luxor i tak jak w poprzednich, głównym zadaniem gracza będzie zbicie wszystkich kulek, zanim dosięgną one końca wytyczonej na planszy ścieżki. Gra zawiera aż siedem różnych trybów gry, ponad 140 poziomów i różne ulepszenia do odblokowania.

Przygoda w Egipcie

W Luxor 3 gracz trafi do Egiptu, gdzie wcieli się w postać młodego Faraona, który – przedwcześnie umierając – nie może przekroczyć linii zaświatów. Bez wybudowanej do końca piramidy, jest skazany na łaskę bogów i aby móc zaznać spokoju, musi na ich zlecenie pokonać boga chaosu – Seta. Uwięził on esencje pozostałych egipskich bóstw i jedyną osobą, która może je uwolnić, jest właśnie Faraon.

Na każdym poziomie na gracza będzie czekać wyzwanie, a będzie nim usunięcie wszystkich kulek toczących się w nieubłaganym tempie po wytyczonej ścieżce, prosto do krypty. Aby się ich pozbyć, należy w taki sposób trafiać kulkami, aby ułożyć ciąg przynajmniej trzech kulek o takim samym kolorze.

Jeśli gracz zawiedzie i choćby jedna kulka dotrze do końca drogi, wtedy następuje koniec gry, wszystkie kulki zostają wciągnięte w otchłań, a poziom trzeba zacząć od nowa. Z pomocą Faraonowi przychodzą bogowie i ich moce. W czasie gry, na planszy pojawiać się będą różne symbole czy skarabeusze. Po ich zbiciu dodawane są punkty, zbijane są całe serie kulek i wiele więcej.

Każdy poziom Luxor 3 różni się od poprzedniego, jedyne co je łączy, to motyw egipskich wierzeń i kultury. Nie ma dwóch identycznych dróg, którymi kulki będą się poruszać ani takich samych zdobiących tło grafik.

W wersji demonstracyjnej Luxor 3 gracz będzie miał godzinę na to, aby zapoznać się z zasadami i zawartością pełnej wersji gry.

Minimalne wymagania systemowe: