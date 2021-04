M1 Mac: można dołożyć RAM-u i wymienić dysk SSD. To trudne, ale da się

Komputery M1 Mac były powszechnie cenione za wydajność procesora. Jednak tak, jak wiele laptopów klasy premium miały tę wadę, że nie dało się wymienić komponentów. A przynajmniej tak do tej pory myślano. Jednak ktoś znalazł sposób na to, aby umieścić więcej RAM-u i pojemniejszy dysk SSD.

Tym kimś jest chiński inżynier Yang Changshun (a wypatrzył to jako pierwszy portal MacRumours). Udało mu się wymienić pamięć RAM i dysk SSD na komponenty o większej pojemności. Co ciekawe - te zmiany sprzętu bez problemu wykrył system macOS i nie powstały z tego powodu żadne konflikty sprzętowe.

Changshun zrobił ze swojego MacBooka Aira z 8GB RAM-u i 256 GB dyskiem SSD laptopa z 16 GB RAM-u i 1 TB SSD. Do tej pory oficjalne stanowisko firmy Apple było takie, że komponentów w komputerach z procesorem M1 nie da się wymienić.

