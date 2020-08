Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

MAGIX Movie Edit Pro Plus to zaawansowany program do montażu filmów o intuicyjnym interfejsie. Program pozwala układać projekt na 99 ścieżkach obrazu i dźwięku, radzi sobie z montażem materiałów 4K i panoramicznych 360°.

Interfejs programu został tak zaprojektowany, by zapewnić możliwość precyzyjnego przycinania klipów niskim kosztem. Program może też samodzielnie montować dostarczone filmy w takt muzyki. Do dyspozycji użytkownika jest tu kilkaset efektów, przejść, wejść, wyjść i szablonów napisów, które można dalej dostosować.

Przy montowaniu materiałów z różnych kamer można zastosować stabilizację obrazu firmy proDAD oraz automatycznie dostosować klipy do wzorca, by uzyskać harmonijne zestawienie. Co więcej, program powala montować i synchronizować ujęcia z różnych kamer – maksymalnie czterech.

Gotowe filmy można wysłać od razu na Vimeo, gdzie będzie można je oglądać bez reklam.

MAGIX Movie Edit Pro Plus można testować przez tydzień, a po darmowej rejestracji przez miesiąc. Testowa wersja programu eksportuje jedynie 3 minuty filmu.