Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

MAGIX Movie Edit Pro to program do nieliniowej edycji filmów, w którym można zmontować profesjonalnie wyglądający film i przygotować płytę DVD. Poza możliwością docinania ujęć znajdziemy tu bibliotekę przejść, napisy, bogate narzędzia do sterowania kolorem, a nawet możliwość zmiany tła w nagraniach na greenscreenie.

W programie użytkownik ma do dyspozycji w sumie 99 ścieżek multimedialnych, na które może nanosić projekty. Wideo i dźwięk pochodzące z tego samego źródła są ułożone na jednej ścieżce, oszczędzając w ten sposób miejsce. Ponadto program identycznie traktuje materiały z różnych typów kamer i pozwala zapisać projekt w jednolitym formacie. Tryb multicam pozwala łączyć nagrania z maksymalnie czterech kamer i automatycznie je dopasuje na podstawie ścieżek dźwiękowych. Dla każdej z nich program posiada mechanizmy usuwania zniekształceń obiektywu o stabilizacji obrazu.

Ujęcia można docinać na wiele sposobów, dzieląc je na części, usuwając początek lub koniec. Ponadto program może dopasować automatycznie głośność kolejnych ujęć i zbudować ścieżkę dźwiękową 5.1, a dzięki Music Editorowi 3.0 także odświeżyć stare nagrania.

Gotowe filmy można zapisać na płycie DVD, AVHCD i Blu-ray z odpowiednim menu i oprawą graficzną, zapisać jako plik na dysku, przygotować film do projekcji 3D lub wysłać film od razu do ulubionego serwisu, jak YouTube, Vimeo, Facebook, showfly bądź MAGIX Online Album. Program może pracować z materiałami 4K oraz XAVCS z profesjonalnych kamer.

MAGIX Movie Edit Pro jest dostępny w trzech wersjach: Premium, Plus i podstawowej. Różnią się one możliwościami i ceną. Wersja Premium ma największe możliwości i jest sprzedawana z trzema wtyczkami firmy Red Gian. Wersja Plus ma identyczne możliwości, ale nie zawiera wtyczek. Wersja podstawowa zaś, kierowana do początkujących, nie zawiera wielu zaawansowanych funkcji, może za to pochwalić się asystentem, który pomoże opanować program.

Program można testować przez 7 dni bez zobowiązań albo przez 30 dni po rejestracji na stronie producenta. Wersja testowa programu pozwala zapisywać filmy o maksymalnej długości 3 minut.