MAGIX Photostory Deluxe to zaawansowany program do tworzenia efektownych pokazów slajdów z osobistych zbiorów zdjęć i filmów. Program pomoże łatwo przekształcić wspomnienia w spektakularny film, łączący w sobie zarówno zdjęcia, filmy, muzykę, teksty oraz efekty specjalne, renderowane przez program. Pokazy można prezentować w rozdzielczościach do 4K, także w 3D.