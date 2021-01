MEiN zamknie serwis sztucznainteligencja.org.pl? "Wykaz zadań nie został jeszcze ustalony"

Udostępnij:

Ministerstwo Edukacji i Nauki jeszcze nie zdecydowało, jak będzie promować sztuczną inteligencję w 2021 roku. To istotne, bowiem ostatnio w sieci pojawiły się obawy, iż planowane jest zamknięcie serwisu sztucznainteligencja.org.pl. To finansowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy serwis, który jest źródłem wiedzy o nowoczesnych technologiach.

Kilka dni temu na Wykopie pojawił się wpis krytykujący MEiN i sugerujący, że wewnętrznie zapadła już decyzja o zakończeniu działalności serwisu Sztuczna inteligencja. Decyzja zaskakująca, szczególnie w dobie rosnącego znaczenia nowych technologii i ciekawej formy, w jakiej serwis był prowadzony. W odpowiedzi przygotowano petycję w formie listu otwartego kierowanego do Ministra Czarnka, by zniechęcić resort do takich działań.

Serwis sztucznainteligencja.org.pl pod koniec stycznia 2021 roku nadal promuje treści z początku grudnia 2020 r., fot. Oskar Ziomek

Aby poznać szczegóły tej sprawy, zwróciliśmy się z szeregiem pytań do Rzecznika MEiN, jednak otrzymaliśmy tylko krótką odpowiedź, z której wynika, że tego rodzaju decyzja po prostu jeszcze nie zapadła. Wykaz zadań do realizacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na 2021 rok nie został jeszcze ustalony – tłumaczy Anna Ostrowska, Rzecznik prasowy MEiN. Zlecenie zadań przez Ministerstwo Edukacji i Nauki znajduje się obecnie w trakcie procedowania. W związku z tym decyzja dotycząca sposobu promocji zagadnień z obszaru sztucznej inteligencji jeszcze nie zapadła.

Choć odpowiedź jest ogólnikowa, obecnie wszystko wskazuje na to, że Sztuczna inteligencja po prostu działa tak, jak dotychczas, przynajmniej teoretycznie. W praktyce bowiem, wpisy pojawiające się w serwisie mogą sugerować coś innego; na stronie głównej promowane są artykuły z początku grudnia ubiegłego roku, a warto zauważyć, że wcześniej strona była aktualizowana regularnie, dostarczając nowe treści prawie codziennie.

W praktyce serwis nie jest więc aktualizowany niemal od dwóch miesięcy, co może sugerować, że wewnętrznie decyzja jest już znana i zapadła dobrych kilka tygodni temu. Stanowisko MEiN przedstawione powyżej zdaje się jednak temu zaprzeczać, toteż obecnie opieramy się tylko na domysłach.