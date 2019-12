3 Wersje systemu do wybrania (4.4 5.1 i 7.1), dość dobra wydajność w porównaniu do konkurencji, wiele opcji pomagających w obsłudze androida Na PC

3 Wersje systemu do wybrania (4.4 5.1 i 7.1), dość dobra wydajność w porównaniu do konkurencji, wiele opcji pomagających w obsłudze androida Na PC

01.11.2018 17:40 • Recenzja do wersji 5.6.2.1

MEmu to bardzo dobry emulator systemu Android. Działa on bardzo dobrze w porównaniu do innych rozwiązań emulujących. Jest bardzo łatwy w obsłudze i dość szybko się uruchamia, Domyślnie po uruchomieniu Emulatora pojawia nam się Android 5.1 Lolipop, jednak w Multi-MEmu możemy zarządzać wirtualnymi maszynami, a także zmienić wersję, dostępne mamy 3 systemy (4.4 5.1 i 7.1). Mamy też możliwość ustawienia modelu urządzenia, rozdzielczości a także i parametrów, przeszkadza mi tylko to, do domyślnego launchera wepchnięto reklamy (na szczęście możemy go zmienić na np. Novę) a także brak Androida Oreo albo Pie.