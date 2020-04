MIUI 12 dla smartfonów Xiaomi i Redmi. Te modele mają otrzymać nową nakładkę

Udostępnij:

W chińskich mediach pojawiła się wstępna lista smartfonów Xiaomi, które jako pierwsze otrzymają nakładkę MIUI 12. O tegorocznej aktualizacji systemu operacyjnego lubianej marki słyszeliśmy już od początku roku. Niestety nadal nie znamy zbyt wielu szczegółów.

Chiński serwis Gizmochina opublikował prawdopodobną listę smartfonów, które mają otrzymać MIUI 12. Nie znamy jednak nadal żadnych szczegółów dotyczących daty premiery nowej nakładki, ani jej testów beta. Niedawno opublikowano natomiast informację o kilku nowościach, które nadejdą wraz z MIUI 12.

Aktualizacja oprogramowania ma wnieść zmiany w gestach nawigacji. Pojawi się odświeżony multitasking, nowy rodzaj animacji a także zmiany w interfejsie aparatu. Nie do końca pokrywają się z tym, co my chcielibyśmy zobaczyć w nowej wersji nakładki. Poznaliśmy natomiast prawdopodobną listę urządzeń, które otrzymają MIUI 12. Znajdziecie ją poniżej.

Smartfony Xiaomi i Redmi z MIUI 12:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9E

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2s

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7A

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8A

Które z modeli Xiaomi otrzymają nową nakładkę jako pierwsze? Możemy być wręcz pewni, że będą to telefony z najnowszej serii, czyli Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro. Wszystkie z wymienionych wyżej urządzeń mają otrzymać aktualizację po jej oficjalnym opublikowaniu. Do tego czasu lista może się zmienić.

