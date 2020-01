MKVToolNix 42.0

Pobierz program

MKVToolNix to oprogramowanie dla systemów Windows i Linux, łączące w sobie zestaw narzędzi do tworzenia i edycji plików w formacie MKV (Matroska).

Matroska to rozwijany od 2003 roku kontener multimedialny, dający możliwość przechowywania w obrębie jednego pliku z rozszerzeniem MKV ścieżki audio i wideo, napisów, menu itp. Napisany on został z myślą o stworzeniu elastycznego, niezależnego od systemu operacyjnego formatu kontenera multimedialnego. Co istotne Matroska stanowi otwartoźródłową i całkowicie bezpłatną platformę do kodowania materiałów audio-wideo pod całe spektrum potrzeb łącznie ze streamingiem w Internecie. Jej dużym atutem są szerokie możliwości odzyskiwania uszkodzonych komponentów wchodzących w skład danego kontenera.

Oferowane przez program funkcje najczęściej wykorzystywane są do konwertowania do plików MKV materiałów wideo w wielu najpopularniejszych formatach oraz dodawania i łączenia w obrębie kontenera kilku filmów. MKVToolNix pozwala także dodawać lub usuwać z kontenera ścieżkę dźwiękową, napisy, pliki graficzne i wiele innych komponentów. Z jego pomocą dodatkowo "wyciągniemy" z filmu napisy i dźwięk oraz podzielimy go na rozdziały.