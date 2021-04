MON: Nowa aplikacja dla kandydatów na żołnierzy Wojska Polskiego

Udostępnij:

Jeżeli myśleliście o tym, by służyć w Siłach Zbrojnych RP, możecie skorzystać z nowej aplikacji mobilnej Zostań Żołnierzem, by przyspieszyć proces rekrutacji. Program udostępniony przez MON dla urządzeń z systemem Android i iOS pozwoli szybciej otrzymać kartę powołania na szkolenie podstawowe w wojskach: operacyjnych czy obrony terytorialnej.

Nowa aplikacja ma usprawnić kontakt kandydatów z wojskowymi rekruterami i być uzupełnieniem dla portalu rekrutacyjnego www.zostanzolnierzem.pl, za którego pośrednictwem w zeszłym roku swój akces do służb zgłosiło ponad 22 tys. osób. Dodatkowo w aplikacji użytkownicy odnajdą najnowsze informacje o Wojsku Polskim. Za projekt odpowiedzialne są Wojskowa Akademia Techniczna oraz wojskowi informatycy z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

"Po założeniu konta w ramach aplikacji, przesłaniu wymaganych danych, kandydatowi zostanie wyznaczony termin wizyty w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku poprzez aplikację kandydat otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, żeby odbyć rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz przejść badania lekarskie", zaznacza MON.

Program stanowi część reformy procesu rekrutacji, którą przedstawił we wrześniu 2020 roku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Głównym celem było skrócenie służby przygotowawczej oraz ogólnie procesu rekrutacji, który w tym momencie ma trwać maksymalnie do 50 dni, zamiast 190, jak było do tej pory.