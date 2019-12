P​obierz program

MP3jam to niewielkie narzędzie, które daje możliwość wyszukiwania, słuchania oraz pobierania wybranych przez użytkownika utworów i zapisywania ich jako pliki MP3. Program bazuje na popularnym serwisie YouTube i sieci społecznościowej VK, dając nam dostęp do ponad 20 milionów piosenek.

Dużym atutem MP3jam jest jego dopracowany z dużą dbałością interfejs graficzny. Jest on przejrzysty, prosty w obsłudze i z pewnością przypadnie do gustu większości odbiorców. W głównym oknie programu umieszczono kategorie z różnego typu muzyką (m.in. klasyczna, hip-hop, jazz, metal, pop, r&b czy rock), w których to z kolei znajdziemy katalogi z utworami najpopularniejszych na świecie artystów. Nie zabrakło oczywiście wbudowanej wyszukiwarki, pozwalającej szybko i wygodnie odnajdywać nasze ulubione piosenki.

Zarówno w przypadku korzystania z wbudowanej wyszukiwarki, jak również oferowanego katalogu muzycznego wszystkie piosenki wyświetlane są w postaci albumów. Użytkownik posiada możliwość odtwarzania utworów oraz pobierania pełnych albumów lub jedynie wybranych tracków. Nie zabrakło również odnośników do źródła, przenoszących nas do jednego z serwisów, w którym dany utwór jest dostępny. W programie znajdziemy także archiwum, zawierające informacje o wszystkich wyszukiwanych/odtwarzanych/pobieranych pozycjach.

