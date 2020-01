15.03.2018 12:44 • Recenzja do wersji 6.2.0.29

Program doskonale sprawdza się w sytuacji gdy chcemy mieć aktualne sterowniki sprzętu w naszym komputerze. Program dobiera sterowniki odpowiednio. Istotną funkcją programu jest możliwość aktualizacji BIOSU płyty głównej.



Jedyną wadą programu jest to, że nie jest on przystosowany do aktualizowania sterowników laptopów tego producenta, a szkoda.