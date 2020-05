MSI prezentuje nowe płyty główne Z490 kompatybilne z najnowszymi procesorami Intela

Udostępnij:

Poznaliśmy już najnowszą generację procesorów Intela. Jednym z wyróżników układów z rodziny Comet Lake jest nowy socket LGA 1200, kwestią czasu było zatem, aż na rynku pojawią się nowe modele płyt głównych. Swoje propozycje w tym segmencie przestawiło już MSI – płyty Z490 nie tylko zapewniają obsługę układów Intel Core 11. generacji, ale też oferują wsparcie dla najnowszych standardów łączności sieciowej, a w przyszłości – nowego PCI Express.

Socket LGA 1200 i chipset Z490

Wszystkie procesory Comet Lake wykorzystują podstawkę LGA 1200, która – jak wskazuje sama nazwa – oferuje o 49 pinów więcej niż socket poprzedniej generacji, czyi LGA 1151. Tajemnicą poliszynela jest, że wzrosty wydajności tegorocznych układów Intela udało się osiągnąć przede wszystkim w drodze zwiększania liczby rdzeni i podbijania częstotliwości ich taktowania. W rezultacie TDP topowego 10-rdzeniowego CPU i9-10900K zwiększyło się w stosunku do analogicznego modelu poprzedniej generacji z 95W do 125W, co wymusiło także zmiany na samych płytach głównych, zwłaszcza tych z segmentu premium. W najbardziej zaawansowanych modelach MSI (Z490 GODLIKE, Z490 ACE i Z490 Unify) znajdziemy więc mocniejsze VRM obsługujące 16 faz, co pozwoli nie tylko na obsługę najwydajniejszych Comet Lake’ów, ale też na ich overclocking. Zwłaszcza, że płyty MSI wyposażone zostały w aktywne chłodzenie VRM.

Wykorzystywany w nowych Comet Lake’ach chipset Z490 także przynosi wymierne korzyści, przede wszystkich w postaci wyższej częstotliwości taktowania pamięci operacyjnej. Niebiescy opracowali bowiem technologię Tabbed Routing, co poskutkowało wzrostem częstotliwości taktowania pamięci o około 200-300 MHz w porównaniu z chipsetem Z390. Nowe płyty główne pozwalają zatem w większości na obsługę kości DDR-4800, a niektóre z nich – nawet DDR-5000.

Łączność Wi-Fi 6 i 2,5 GbE

Jednym z argumentów na rzecz wymiany płyty głównej na modele Z490 może być dla wielu obsługa nowych standardów łączności sieciowej, zarówno przewodowej, jak i radiowej. W pierwszym aspekcie nowe płyty MSI oferują już wsparcie dla standardu 2.5GbE, który pozwala na przesyłanie danych z szybkością 2,5 Gbit/s bez konieczności modernizacji dotychczasowej infrastruktury LAN 5e i 6. Jeśli zaś chodzi o łączność bezprzewodową, to niemal wszystkie nowe karty MSI obsługują Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), co przekłada się na zwiększenie maksymalnej prędkości przesyłania danych (ta wynosi 9,6 Gbit/s) nawet do 40% w stosunku do Wi-Fi 5, ale też wprowadza szereg mechanizmów pozwalających na zachowanie wysokiej przepływności i redukcję opóźnień w zatłoczonych sieciach bezprzewodowych.

PCIe 4.0 i Thunderbolt 3

Wybór nowych płyt Z490 może być także traktowany jako inwestycja w przyszłą rozbudowę maszyny, a to za sprawą przyszłej obsługi standardu PCIe 4.0. Co prawda wspomniany już chipset Z490 nie jest jeszcze z nim kompatybilny, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by nową płytę główną wybrać już dziś, by w przyszłości, gdy Niebiescy wypuszczą już na rynek kolejne generacje układów, dysponować gniazdami oferującymi dwukrotnie większą przepustowość niż PCIe 3.0. Choć wykorzystanie pełnego potencjału nowej odsłony standardu PCIe to na chwilę obecną pieśń przyszłości, to już teraz stanowi obietnicę pozbycia się wąskich gardeł, które coraz częściej będą dotkliwym mankamentem PCIe 3.0.

Rzecz jasna obsługa nowego PCie to nie wszystko, co nowe karty MSI mają do zaoferowania w kwestii łączności I/O. Topowe modele posiadają gniazdo Thunderbolt 3. Producent zapewnił także dostępność frontowego gniazda USB typu C we wszystkich modelach z serii Z490. Ponadto, choć chipset Z490 nie oferuje obsługi USB 3.2 Gen 2x2, to na płytach głównych MSI znajdziemy chip ASMedia obsługujący ten standard, co przekłada się na dostępność interfejsu o maksymalnej przepustowości 20 Gbit/s. Jest to zatem dwukrotny wzrost wydajności w stosunku do standardu USB Gen 2.

Płyty główne premium

Modelem flagowym w ofercie nowych MSI jest płyta MSI MEG Z490 Godlike z 16-fazową sekcją zasilania, obsługą RAM-u DDR4-5000+, standardu łączności przewodowej 10GbE i 2.5GbE oraz bezprzewodową łącznością Wi-Fi 6. Nie zabrakło także obsługi złącza Thunderbolt 3.

MEG Z490 Godlike

Socket: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Interfejs dla grafiki: 3 × PCIe 3.0 × 16 slotów

Wyjście wideo: 2 × Thunderbolt 3 (typ C)

RAM: 4 × DIMM, dwukanałowe DDR4-5000 Mhz

Gniazda kart rozszerzeń: 1 × PCIe 3.0 × 1 slot

Pamięć: 3 × Turbo M.2 (32 Gb/s), 6 × SATA (6Gb/s)

USB: 5 × USB 3.2 Gen 2 (2 × typ A, 3 × typ C), 8 × USB 3.2 Gen 1 (typ A), 6 × USB 2.0

LAN: Aquantia AQC107 10G LAN, Realtek 812B 2.5G LAN

Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX201

Standard: E-ATX

Na uwagę najbardziej wymagających użytkowników zasługują także modele MEG Z490 ACE oraz MEG Z490 Unify, które od modelu flagowego różnią między innymi interfejsy sieciowe oraz liczba dostępnych złączy USB.

MEG Z490 ACE

Socket: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Interfejs dla grafiki: 3 × PCIe 3.0 × 16 slotów

Wyjście wideo: 2 × Thunderbolt 3 (typ C)

RAM: 4 × DIMM, dwukanałowe DDR4-4800 Mhz

Gniazda kart rozszerzeń: 2 × PCIe 3.0 × 1 slot

Pamięć: 3 × Turbo M.2 (32 Gb/s), 6 × SATA (6Gb/s)

USB: 1 × USB 3.2 Gen 2x2 (typ C), 4 × USB 3.2 Gen 2 (3 × typ A, 1 × typ C), 4 × USB 3.2 Gen 1 (typ A), 6 × USB 2.0

LAN: Realtek 812B 2.5G LAN, Intel I218V

Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX201

Standard: ATX

MEG Z490 Unify

Socket: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Interfejs dla grafiki: 3 × PCIe 3.0 × 16 slotów

RAM: 4 × DIMM, dwukanałowe DDR4-4800 Mhz

Gniazda kart rozszerzeń: 2 × PCIe 3.0 × 1 slot

Pamięć: 3 × Turbo M.2 (32 Gb/s), 6 × SATA (6Gb/s)

USB: 1 × USB 3.2 Gen 2x2 (typ C), 4 × USB 3.2 Gen 2 (3 × typ A, 1 × typ C), 4 × USB 3.2 Gen 1 (typ A), 6 × USB 2.0

LAN: Realtek 812B 2.5G LAN

Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX201

Standard: ATX

Zbalansowany wybór

Środkowy segment oferty MSI posiada wciąż na tyle mocne VMR, by poradzić sobie najnowszymi Core i9 i i7, zmiany nastąpiły także w obsłudze interfejsów sieciowych: Wi-Fi 6 dostępne jest tylko na niektórych modelach (MSI Z490 Gaming Carbon WIFI oraz Gaming Edge WIFI), nie uświadczymy tu także złącza Thunderbolt 3, co jednak producent rekompensuje obsługą USB 3.2 Gen 2x2. Szczególnie polecane modele w tym segmencie płyty główne to MSI MPG Z490 Gaming Carbon WIFI oraz MSI MAG Tomahawk.>/p>

MPG Z490 Gaming Carbon WIFI

Socket: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Interfejs dla grafiki: 2 × PCIe 3.0 × 16 slotów

Wyjście wideo: DisplayPort, HDMI

RAM: 4 × DIMM, dwukanałowe DDR4-4800 Mhz

Gniazda kart rozszerzeń: 2 × PCIe 3.0 × 1 slot

Pamięć: 2 × M.2, 6 × SATA (6Gb/s)

USB: 1 × USB 3.2 Gen 2x2 (typ C), 5 × USB 3.2 Gen 2 (1 × typ C, 4 × typ A), 2 × USB 3.2 Gen 1 (typ A), 6 × USB 2.0

LAN: Realtek 812B 2.5G LAN

Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX201

Standard: ATX

MSI MAG Tomahawk

Socket: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Interfejs dla grafiki: 3 × PCIe 3.0 × 16 slotów

Wyjście wideo: DisplayPort, HDMI

RAM: 4 × DIMM, dwukanałowe DDR4-4800 Mhz

Gniazda kart rozszerzeń: 2 × PCIe 3.0 × 1 slot

Pamięć: 2 × M.2, 6 × SATA (6Gb/s)

USB: 1 × USB 3.2 Gen 2x2 (typ C), 1 × USB 3.2 Gen 2 (1 × typ A), 7 × USB 3.2 Gen 1 (6 × typ A, 1 × typ C), 6 × USB 2.0

LAN: Realtek 812B 2.5G LAN, , Intel I218V

Propozycje budżetowe

Wśród nowych płyt MSI nie zabrakło oczywiście propozycji budżetowych, które nie nadwyrężą budżetu, a jednocześnie zapewnią kompatybilność z nowymi procesorami Intela. Za sukces MSI w balansowaniu pomiędzy optymalizacją kosztów a funkcjonalnością można uznać, że nawet tanie modele kart Z490 zapewniają obsługę standardu łączności 2.5 GbE. Szczególnie warta uwagi jest w tym segmencie płyta MSI MPG Z490 Gaming Plus.

MSI MPG Z490 Gaming Plus

Socket: LGA 1200

Chipset: Intel Z490

Interfejs dla grafiki: 2 × PCIe 3.0 × 16 slotów

Wyjście wideo: DisplayPort, HDMI

RAM: 4 × DIMM, dwukanałowe DDR4-4800 Mhz

Gniazda kart rozszerzeń: 3 × PCIe 3.0 × 1 slot

Pamięć: 2 × M.2, 6 × SATA (6Gb/s)

USB: 2 × USB 3.2 Gen 2 (1 × typ C, 1 × typ A), 7 × USB 3.2 Gen 1 (1 × typ C, 6 × typ A), 6 × USB 2.0

LAN: Realtek 812B 2.5G LAN

Standard: ATX

Wszystkie nowe płyty główne MSI Z490 można parować z obudowami MSI. Ponadto producent oferuje promocję, w ramach której przy zakupie wybranych nowych płyt i wymianie starszych modeli można uzyskać kupon o wartości nawet 50 dolarów do wykorzystania na Steamie. Więcej informacji dostępnych jest na stronach MSI.