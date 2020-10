Udostępnij:

O tym, że dostępność GeForce'ów RTX 3080 jest utrudniona, nikogo w branży raczej uświadamiać nie trzeba. Żniwa mają spekulanci. W ostatnich dniach pojawiły się jednak doniesienia, jakoby kombinowali nie tylko domorośli biznesmeni, ale także MSI, które miało celowo zaniżać stany magazynowe, by sprzedawać karty drożej na eBayu. Firma zabrała głos.

Podczas gdy sugerowana cena detaliczna modelu RTX 3080 wynosi 699 dol., w serwisie eBay pojawiła się oferta sprzedaży kart MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio w cenie 1359 dol. za sztukę. Choć sama spekulacja nie jest niczym szczególnym, uwagę przykuło coś innego: ofertę wystawiła firma Starlit Partner, będąca, jak szybko ustalono, spółką zależną MSI. Producentowi zarzucono, że świadomie wspiera tę akcję, w domyśle – sam jest beneficjentem zawyżonej ceny.

Tajwańskie przedsiębiorstwo kategorycznie temu zaprzecza. Jak wynika z opublikowanego w czwartek oświadczenia, Starlit Partner w ogóle nie został upoważniony do handlu GeForce'ami RTX 30. A wejście w ich posiadanie jest skutkiem błędu.

"Starlit Partner to spółka zależna, która zajmuje się nadwyżkami magazynowymi oraz urządzeniami odświeżonymi i nie powinna mieć dostępu do towaru takiego jak GeForce'y RTX 30" – wyjaśnia MSI. "Przeprowadziliśmy dochodzenie, z którego wynikło, że wskutek błędu technicznego mogli dostać się do asortymentu formalnie dla nich niedostępnego" – tłumaczy producent.

Gorączkowo zapewnia również, że zrobi wszystko, aby "nigdy więcej taka sytuacja już się nie mogła powtórzyć". Kontrowersyjną ofertę zaś oczywiście usunięto.