MacBook Pro 2021 może otrzymać nowe złącza i nie tylko. To znaczy, szykuje się zmiana projektu

Udostępnij:

MacBook Pro w wersji modelowej 2021 pierwszy raz od dłuższego czasu doczeka się odświezonego projektu obudowy – raportuje dziennikarz Bloomberga, Mark Gurman. Co jednak najistotniejsze, nowy wygląd to ponoć także istotne poprawki w zakresie funkcjonalności.

Powołując się na własne źródła informacji, Gurman twierdzi, że Apple przeprojektuje zarówno MacBooka Pro, jak i MacBooka Air. Niemniej w tym drugim przypadku zmiany mają być bardziej kosmetyczne i ograniczać się właściwie tylko do dorzucenia ładowania techniką MagSafe, znaną z iPhone'ów 12, podczas gdy MBP zapowiada się na swoistą rewolucję.

Jak możemy się dowiedzieć, notebook zostanie wyposażony w ekran 14-, a nie 13-calowy jak dotychczas. Przy czym o tym akurat wspominał już znany analityk Ming-Chi Kuo. Według Gurmana, całkowite rozmiary konstrukcji nie zostaną istotne zwiększone, ale wysmukleniu ulegnie obramowanie ekranu. Nowy MacBook Pro ma zwiększonym stopniu nawiązywać do iPada Pro oraz wspomnianych już iPhone'ów serii 12.

Wielki powrót zaliczy ponoć czytnik SD

Apple usunął go w 2016 roku, a teraz podobno planuje jego przywrócenie. Na brak czytnika kart pamięci konsekwentnie skarżą się ludzie świata fotografii, którzy wciąż znacznie częściej operują właśnie na kartach, niż chociażby na pamięciach flash USB.

Co ciekawe, swoistym powrotem do przeszłości miałoby również być usunięcie znajdującego się nad klawiaturą paska Touch Bar. Dodatek ten od początku budzi sprzeczne emocje, a zdaniem Gurmana MBP 2021 to konstrukcja budowana wedle możliwie konserwatywnych zasad, choć oczywiście z poprawką na bieżące trendy i oczekiwania klientów.