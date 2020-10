MacX HD Video Converter Pro 5.16.1

Pobierz pro​gram

MacX HD Video Converter Pro for Windows jest aplikacją przeznaczoną do konwersji plików wideo między takimi formatami jak MOV, MPEG, VCD, DCD, WMV, ASF, RM, RMVB, AVI czy DIVX. Program umożliwia również pobieranie plików z serwisu YouTube i urządzeń zewnętrznych jak telefony komórkowe, iPady i smartfony iPhone i Android, a także PSP, Xbox i PDA. Użytkownik może samemu ustalać jakość materiału lub wybierać z dostępnych profili. Dodatkowe opcje umożliwiają tagowanie klipów wideo, edycję dźwięku, a także eksport do formatu dźwiękowego. Ta ostatnia opcja pozwoli na przykład na zgranie ścieżki dźwiękowej z filmu. Pliki, które chcemy konwertować wystarczy przenieść i upuścić do okna programu. Następnie wybieramy format wyjściowy, a reszty dokonuje sam program.

Aplikacja dostępna jest w bezpłatnej wersji testowej, a także jako pełne, płatne wydanie.