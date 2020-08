Pobierz progr​am

Machete Video Editor Lite to ciekawa propozycja dla użytkowników, poszukujących prostego i wygodnego narzędzia do podstawowej edycji materiału wideo. Narzędzie umożliwia m.in. sprawne wycinanie niechcianych fragmentów filmu czy też wyodrębnianie z niego ścieżki dźwiękowej.

Jednym z największych atutów programu jest jego prostota. Nie został on stworzony by konkurować z rozbudowanymi pakietami do edycji wideo, jednak doskonale sprawdza się w prostych zadaniach, które bez przeszkód wykonać może nawet początkujący użytkownik. Oferowana funkcjonalność umożliwia wycinanie wybranych fragmentów materiału, tworzenie z nich odrębnych plików wideo, zastępowanie ich innymi filmikami, przechwytywanie poszczególnych klatek i zapisywanie ich w postaci zrzutu ekranu (plik w formacie BMP), jak również usuwanie z filmu ścieżki dźwiękowej. Twórcy wyposażyli aplikację w opcje edytora tagów oraz funkcję dostarczającą szczegółowych informacji o wczytanym pliku wideo.

Wersja bezpłatna oferuje jedno znaczące ograniczenie. Machete Video Editor Lite pozwala na odtwarzanie i edycję plików wideo jedynie w formatach AVI oraz WMV.