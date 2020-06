Machinery HDR Effects 3.0 Build 83

25.08.2010 17:15 • Recenzja do wersji 1.4.8

Coś co jest do wszystkiego jest do niczego - wszyscy znamy to powiedzenie. Z Machinery jest dokładnie na odwrót - ten program służy teoretycznie "tylko" do przerabiania zdjęć. I trzeba powiedzieć jedno - robi to po prostu świetnie! Z pozoru zwykłe fotki jednym kliknięciem myszy przeobrażają się w artystyczne, zaskakujące obrazy. Wystarczy przejrzeć galerię na stronie autora lub wypróbować w pełni funkcjonalne demo aby samodzielnie się o tym przekonać.



Co prawda jeżeli chcemy pozbyć się ograniczeń funkcjonalnych (nielicznych ale zawsze) trzeba zakupić licencję jednakże jest ona warta każdej wydanej złotówki - uznanie wśród znajomych czy rodziny jest bowiem bezcenne, a przy okazji wspieramy wspaniały polski program.