Macrorit Partition Expert Free Edition to potężny program do tworzenia i formatowania partycji, który pozwala na rozbudowę, tworzenie i formatowanie partycji, rozwiązywanie problemów z małą ilością miejsca na dysku, łatwe zarządzanie miejscem na dysku MBR i GPT (tabela partycji GUID). To całkowicie darmowe narzędzie do zarządzania dyskami przeznaczone jest dla użytkowników domowych, które obsługuje 32/64-bitowe systemy operacyjne Windows, w tym Windows XP, Vista, Windows 7/8 i najnowszy Windows 10.

Oprócz podstawowej możliwości partycjonowania dysku, jest to również jedyne, darmowe oprogramowanie do zarządzania partycjami dyskowymi, które posiada zaawansowaną technologię ochrony przed wyłączeniem zasilania i odzyskiwania danych po awarii, która działa jak kreator odzyskiwania partycji, a to oznacza, że nie musisz się już martwić o utratę danych podczas wykonywania operacji na partycji.