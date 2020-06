Pobierz program

Mafia II: Definitive Edition to remaster gry akcji Mafia II z 2010 roku. Za stworzenie nowego wydania produkcji studia 2K Czech odpowiada Hangar 13, a więc firma, która przygotowała grę Mafia III.

Fabuła

Mafia II: Definitive Edition oferuje kampanię osadzoną na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Głównym bohaterem historii jest Vito Scaletta, który – wspólnie ze swoim przyjacielem Joe Barbaro – stopniowo wspina się po szczeblach mafijnej kariery. Gra nie wymaga znajomości poprzedniej odsłony cyklu, tj. Mafia: The City of Lost Heaven, ale zawiera nawiązania do przygód Tommy’ego Angelo.

Rozgrywka

Mafia II: Definitive Edition zawiera otwarty świat. Podczas rozgrywki eksplorujemy ulice fikcyjnego miasta Empire Bay. Poza zadaniami powiązanymi z wątkiem fabularnym znajdziemy tu nieco aktywności pobocznych, które polegają między innymi na kolekcjonowaniu znajdźiek (mowa w tym przypadku o rozkładówkach kultowego magazynu Playboy).

Mafia II: Definitive Edition oddaje do dyspozycji graczy różnorodne zadania. Bierzemy udział w emocjonujących pościgach i strzelninach, podczas których zasiadamy za kierownicą klasycznych samochodów (niekiedy są to wolniejsze pojazdy, ale nie brakuje także sportowych aut) i korzystamy z wiernie odwzorowanych broni z wyżej wspomnianych okresów historycznych.

Oprawa wizualna

Mafia II: Definitive Edition posiada odświeżoną grafikę względem oryginału. Całość działa w wyższej rozdzielczości i może pochwalić się większą liczbą klatek na sekundę. Na uwagę zasługuje również fakt, że opisywana edycja oferuje dostęp nie tylko do podstawowej wersji gry, ale i wszystkich oficjalnych rozszerzeń.

Najważniejsze cechy:

kontynuacja wielokrotnie nagradzanej Mafii z 2002 roku

gra akcji osadzona na przestrzeni lat 40. i 50. XX wieku

duży, otwarty świat

wciągająca, rozbudowana kampania fabularna

różnorodne samochody, rodzaje broni i ubrania z w/w okresu

wysokiej jakości oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Mafia II: Definitive Edition: